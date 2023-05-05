В Петербурге разобрали дореволюционные окна и украли стеклянные кирпичи Фальконье

«Месяц назад мой отчим заметил между третьим и четвертым этажом разбитые окна. Через две недели стало не хватать пары кирпичей, а неделю назад — чуть больше. Вчера ночью он вышел на шум и снял видео», — уточнила петербурженка.

В доме на Литейном проспекте неизвестные разобрали окна, чтобы украсть стеклянные кирпичи Фальконье. Об этом 5 мая «Фонтанке» рассказала бывшая жительница дома Алиса.

На кадрах видно, как двое мужчин спешно покидают парадную, побросав в сумки строительные инструменты. Мешать им житель дома не стал — побоялся не совладать с двумя неизвестными с пилами, но обратился в полицию и ЖКХ (копии заявлений есть у редакции).

По словам Алисы, сейчас в доме не хватает около 30 стеклоблоков: «Не люди, а зверята какие-то. Так проснешься, выйдешь за дверь, а подъезд по кирпичикам разобрали».



Кирпичи Фальконье — это выдуваемые вручную и полые внутри стеклоблоки. «Фонтанка» рассказывала, как энтузиасты из петербургской мастерской научилась восстанавливать эту технологию.

