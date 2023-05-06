Суд в Выборге арестовал повара, подозреваемого в убийстве и расчленении человека

Выборгский городской суд заключил под стражу 27-летнего Ивана Урванцева, подозреваемого в убийстве. Повар ранее рассказал следствию, как выбрасывал руки, ноги и туловище товарища. Об этом 6 мая со ссылкой на Следственный комитет Ленобласти сообщает портал 47news.



«Фонтанка» писала, что с фигурантом дела угрозыск встретился к вечеру 4 мая. Задержанного допросили. Он рассказал и показал, как в начале декабря прошлого года поссорился с товарищем, и во время перепалки разрезал ему горло. Поводом для конфликта якобы стал долг в 30 тысяч — погибший уже долгое время не мог отдать деньги.