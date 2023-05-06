Суд в Выборге арестовал повара, подозреваемого в убийстве и расчленении человека

Выборгский городской суд заключил под стражу 27-летнего Ивана Урванцева, подозреваемого в убийстве. Повар ранее рассказал следствию, как выбрасывал руки, ноги и туловище товарища. Об этом 6 мая со ссылкой на Следственный комитет Ленобласти сообщает портал 47news.
«Фонтанка» писала, что с фигурантом дела угрозыск встретился к вечеру 4 мая. Задержанного допросили. Он рассказал и показал, как в начале декабря прошлого года поссорился с товарищем, и во время перепалки разрезал ему горло. Поводом для конфликта якобы стал долг в 30 тысяч — погибший уже долгое время не мог отдать деньги.
Напомним, еще 16 февраля у стен Аннинских укреплений Выборга была найдена мужская нога. СК Ленобласти возбудил уголовное дело. Другую ногу нашли у гаражей на Батарейной Горе 16 апреля. Она была завернута в пакет, а лежала в горе мусора. Туловище с головой и руками в трех пакетах подросток случайно увидел 1 мая за гаражами на улице Путейской.
За что, по словам самого обвиняемого, можно расчленять товарища, читайте на 47news.