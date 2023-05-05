Горсуд разрешил обвиняемым в праздничном хищении 12 млн не уезжать в колонию. Они раскаялись и расплатились

Приговор организаторам петербургских праздников, которым вменяли особо крупные хищения из казны, не выдержал апелляцию. Узнав свои сроки в колонии, фигурантки признали вину, возместили ущерб и сохранили свободу.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 5 мая, горсуд изменил приговор первой инстанции, которым Наталья Колесник, Светлана и Ярослава Вдовиченко в июле прошлого года получили 6 и по 5 лет колонии общего режима соответственно.
Уголовные дела были возбуждены в 2014 году. Согласно материалам, соучредитель благотворительного фонда «Милосердие белых ночей» и по совместительству художественный руководитель ООО «Театральный дом» Колесник, директор фонда Ярослава Вдовиченко и гендиректор «Театрального дома» Светлана Вдовиченко лукавили с финансовыми отчётами о городских праздниках, на которые выделялись субсидии. На бумаге мероприятия оказывались дороже, чем стоили на самом деле, разница оседала в чужих карманах.
Установлено, что первое мошенничество допустили при проведении новогодней ночи на Дворцовой площади в 2012 году. Тогда было похищено 3,2 млн. В 2013 году казна потеряла 3,7 млн на мероприятии в честь Дня Победы и 4,6 млн при организации Дня ВМФ.
Красногвардейский суд назначил всем троим реальные сроки и постановил взыскать 11,7 млн рублей. Свою вину они отрицали.
К апелляции позиция фигуранток изменилась. Они раскаялись и возместили ущерб. Горсуд освободил их от наказания по эпизоду с новогодней елью в связи с истечением сроков давности. Это нереабилитирующее обстоятельства. За хищения в 2013 году назначены условные сроки: пять лет Колесник и четыре года каждой из Вдовиченко.
«Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно», — уточнили в пресс-службе судов.