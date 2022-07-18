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    Суд отправил в колонию трёх организаторов праздников в Петербурге, похитивших из казны почти 12 млн рублей

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    Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к лишению свободы трёх организаторов петербургских праздников, признанных виновными в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом 18 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Согласно материалам дела, в 2012 году соучредитель благотворительного фонда «Милосердие белых ночей» и художественный руководитель ООО «Театральный дом» Наталья Колесник, директор фонда Ярослава Вдовиченко и генеральный директор ООО «Театральный дом» Светлана Вдовиченко решили заработать на праздничных мероприятиях. Они завышали в финансовых отчетах фактические понесенные затраты, получали субсидии из регионального бюджета, а разницу оставляли себе. Общий ущерб казне составил почти 12 млн рублей.

    Как передаёт пресс-служба судов города, все три фигурантки отказались признавать вину. Наталье Колесник назначили наказание в виде шести лет в ИК общего режима, обеим Вдовиченко — по пять лет лишения свободы в ИК общего режима. В солидарном порядке с них взыскали 11 712 000 рублей.

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