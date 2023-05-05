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    Минюст признал Певчих*, Пастухова* и «Санкт-Петербургский Русский Пен-клуб»* иноагентами

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    В пятницу, 5 мая, Минюст обновил реестр иностранных агентов.

    В список иноагентов внесли соратников Навального Георгия Албурова*, Марию Певчих*, политологов Владимира Пастухова* и Ивана Преображенского*, оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс*, правозащитницу Елену Агафонову*, бывшего депутата Госдумы и члена Федерального политсовета движения «Солидарность» Александра Осовцева*, военного эксперта Яна Матвеева*.

    Также в реестр иноагентов внесли женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»*, «Кризисную группу CK SOS»*, общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский Пен-клуб»* и новосибирское издание «Тайга Инфо»*.


    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 4

    Гость05 Мая 2023 в 21:32
    Поздравляю
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