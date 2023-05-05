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    Радикальный феминизм. Режиссёр Беркович арестована по террористической статье

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    Замоскворецкий районный суд Москвы определил под стражу театрального режиссёра Евгению Беркович за оправдание терроризма, которое следствие разглядело в спектакле «Финист Ясный Сокол».

    Как сообщает РИА Новости 5 мая, Беркович арестована на два месяца. Ей вменяют публичное оправдание идеологии терроризма, вину она не признаёт.

    Беркович — ученица Кирилла Серебренникова и участница созданной им на основе актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ «Седьмой студии». О её задержании и об уголовном деле стало известно накануне.

    Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович по пьесе Светланы Петрийчук. Для драматурга следствие требует ареста в том же суде.

    Кроме идеологии исламизма и джихадизма, эксперты нашли в спектакле «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». В суде защита Беркович отметила, что спектакль был понят театральным сообществом как осуждающий связи с радикальным исламом. Поручения за режиссера подписали в том числе Олег Меньшиков, Алексей Бородин, Константин Райкин, Адольф Шапиро, Вениамин Смехов, Ксения Собчак, Нюта Федермессер, Максим Виторган, Александр Лунгин.

    В 2022 году постановка получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска» — за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Подробнее о том, что в спектакле потянуло на уголовную статью, читайте в материале «Фонтанки».

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