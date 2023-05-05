Радикальный феминизм. Режиссёр Беркович арестована по террористической статье

Замоскворецкий районный суд Москвы определил под стражу театрального режиссёра Евгению Беркович за оправдание терроризма, которое следствие разглядело в спектакле «Финист Ясный Сокол».



Как сообщает РИА Новости 5 мая, Беркович арестована на два месяца. Ей вменяют публичное оправдание идеологии терроризма, вину она не признаёт.

Беркович — ученица Кирилла Серебренникова и участница созданной им на основе актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ «Седьмой студии». О её задержании и об уголовном деле стало известно накануне.