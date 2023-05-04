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    Режиссер Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук задержаны по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол»

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    Драматург Светлана Петрийчук задержана в аэропорту «Внуково» в Москве и находится на допросе у следователей. Причиной, предположительно, стало уголовное дело в отношении режиссера Жени Беркович. Об этом 4 мая в социальных сетях рассказала актриса Юлия Ауг со ссылкой на мужа Петрийчук, драматурга Юрия Шехватова.

    Ауг отмечает, что Женя Беркович также задержана в Москве. Поводом в обоих случаях стал спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович по пьесе Петрийчук еще в 2020 году. Постановка в 2022 году получила две высшие государственные театральные премии — «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса посвящена женщинам, «решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

    Ранее в Петербурге силовики провели обыск в квартире бабушки Жени Беркович, писательницы Нины Катерли. Как рассказала «Фонтанке» Катерли, в отношении ее внучки возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

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