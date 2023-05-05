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    Как общественный транспорт, метро и электрички будут работать в Петербурге в праздники

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    Комитет по транспорту Петербурга 5 мая напоминает, что городской общественный транспорт и пригородные электрички в грядущие долгие выходные будут работать по измененному расписанию. День Победы для метро, например, будет «рабочим».

    Автобусы, троллейбусы и трамваи в Петербурге 6 мая будут работать по графику субботы, а с 7 по 9 мая — по воскресному. Напомним также, что из-за перекрытия улиц в центре ряд автобусных и троллейбусных маршрутов 7, 8 и 9 мая будут следовать по измененным трассам. Подробнее с расписанием работы и маршрутами наземного транспорта можно ознакомиться на портале общественного транспорта.

    Метро будет работать по графику выходного дня с 6 по 8 мая. А в праздничный день 9 мая подземка заработает как в будни. Расписание работы каждой конкретной станции можно узнать на сайте петербургского метрополитена.

    Пригородные электрички с 6 по 8 мая будут ходить по графику субботы, а 9 мая — по воскресному. Подробное расписание движения электропоездов публикуется на сайте АО «СЗППК».

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