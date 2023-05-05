Как общественный транспорт, метро и электрички будут работать в Петербурге в праздники

Комитет по транспорту Петербурга 5 мая напоминает, что городской общественный транспорт и пригородные электрички в грядущие долгие выходные будут работать по измененному расписанию. День Победы для метро, например, будет «рабочим».



Автобусы, троллейбусы и трамваи в Петербурге 6 мая будут работать по графику субботы, а с 7 по 9 мая — по воскресному. Напомним также, что из-за перекрытия улиц в центре ряд автобусных и троллейбусных маршрутов 7, 8 и 9 мая будут следовать по измененным трассам. Подробнее с расписанием работы и маршрутами наземного транспорта можно ознакомиться на портале общественного транспорта.