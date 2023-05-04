Объект третьей категории. Кто и за сколько должен не впускать людей на разведенный мост

По данным «Фонтанки», на днях (а точнее ночью) прошла проверка обеспечения безопасности на городских мостах. Насколько это связано с трагедией на Троицком мосту — сказать сложно, но рынок интересный.
Как рассказали собеседники «Фонтанки», последним ОТИ (объекты транспортной инфраструктуры, именно так контролеры видят мосты или путепроводы) стал Тучков мост, приходили ФСБ и прокуратура. Прибыли к разводке моста, которую в итоге отменили по погодным причинам, проверяли все минут 40: стоят ли на постах аттестованные сотрудники, не отвлекаются ли члены групп быстрого реагирования на другие функции по разводке и т.п. Поводы для претензий нашлись.
По словам другого источника, проверяли также единый пункт управления по обеспечению безопасности и Троицкий мост. В Мостотресте говорят, что все планово. «Обеспечением транспортной безопасности на мостах занимаются специальные аккредитованные организации, это не сотрудники Мостотреста, — подчеркнули в учреждении. — Это плановая проверка. Ввиду специфики транспортной безопасности за подробностями просим обращаться в соответствующие ведомства».
Ввиду специфики, что называется, «Фонтанка» даже обращаться за подробностями не будет. Но напомним, именно на Троицком мосту в ночь на 26 апреля девушка упала в котлован. Судя по видео, она в компании молодого человека спокойно миновала ограждения и направилась к разведенному крылу моста, вероятно, думая, что просто упрется в поднятый пролет. На самом деле между разводной и неразводной частями открывается технологическая полость, куда опускается противовес механизма. В нее и упала девушка, в больницу ее увезли в тяжелом состоянии, спустя сутки она скончалась.
Видео оставляет много вопросов. Да, кажется, что девушка действительно, как говорит КРТИ, «пренебрегла абсолютно всеми элементарными правилами личной безопасности». Но вот его же формулировка «проникла к разводному крылу» в данном случае означает «шла себе спокойно и шла». Пару никто не останавливает, а человек в спецовке Мостотреста разводит руками уже после падения.
«Конечно, у охраны есть и полномочия, и обязанность не пускать человека, — говорит собеседник, близкий к учреждению. — А если нарушитель все равно прорывается — то и задержать его до приезда полиции. Это, вообще-то, стратегические объекты, к ним повышенное внимание. И они много кого притягивают, особенно весной».
Охраной занимается действительно не Мостотрест, а его подрядчик. В данном случае, насколько можно судить по заключенному в конце 2022 года контракту, — региональный филиал ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» (УВО Минтранса). Стоимость контракта — более 120 млн рублей, почти все они вписаны в год текущий.
В адресном перечне — 10 объектов, они разделены на три категории безопасности. В первую входят тоннель на Канонерский остров, Большеохтинский и Благовещенский мосты. В третью (второй в контракте нет) — Троицкий, Володарский и Александра Невского. В четвертую — Дворцовый, Литейный, Тучков и Биржевой. От категории зависит число 12-часовых и круглосуточных постов, которые патрулируют территорию не реже, чем раз в 2 часа.
Если в целом, то речь идет про защиту от «актов незаконного вмешательства», охрану от противоправных посягательств, обеспечение пропускного режима, проверку документов и собеседование с людьми, чтобы предотвратить нарушения. Необходимо выявлять физлиц и машины, которые не имеют допуска в зону транспортной безопасности, распознавать запрещенные к провозке туда предметы и вещества, реагировать на подозрительное, передавать нарушителей силовикам. Если на мосту остановилась машина — принять меры, чтобы ее убрать подальше, оповестить ГИБДД и ФСБ.
Собеседники «Фонтанки» говорят, что в инструкции есть и запрет на несогласованную съемку, но это относится больше к профессиональным группам. Хотя бывают и эксцессы. В начале апреля один из фотографов рассказал, что все на том же Троицком мосту от него потребовали показать разрешение на съемку. Мостотрест тогда назвал это чрезмерной бдительностью и попросил подрядчика быть корректнее.
Именно эти посты и «осуществляют перекрытие движения транспорта и пешеходов в период разводки пролетных строений». Для этого они должны привлекать дополнительные 6-часовые посты групп быстрого реагирования, в зависимости от категории. Например, на Троицком мосту — по 2 человека с каждого берега, на Биржевом — по одному, на Дворцовом — в зависимости от берега. У каждого вроде как дубинка, баллончик, электрошокер, наручники. Все аттестованы как работники подразделений транспортной безопасности.
Круглосуточный пост в контракте оценивается в 13 тысяч рублей, а такой же, но быстрого реагирования, — в 14 тысяч с лишним. 12-часовые и 6-часовые — пропорционально дешевле. «Фонтанка» спросила Мостотрест, как он оценивает произошедшее на Троицком мосту именно с точки зрения заказчика. «Идут следственные действия, поэтому ещё рано говорить об этом», — был ответ.
Контракт с УВО Минтранса заключен без конкурса, как с единственным поставщиком. Но, вообще-то, мостовая безопасность — это вполне себе рынок, если говорить именно об установке камер и других технических средств. Как показывает беглый анализ, рынок со своей конкуренций, антимонопольными разбирательствами и курьезами. Из последнего — аукцион на установку камер на мосту Александра Невского. Примечателен он тем, что там сошлись небезызвестные соперники: «Аспект Северо-Запад» и «Заслон-Инжиниринг». «Фонтанка» писала о том, как они уже боролись за несравнимо большие контракты на КАД и прочие транспортные объекты.
Сам аукцион объявили еще осенью, при стартовой цене в 45 млн в нем без конкуренции победил «Аспект». Однако жалоба «Заслона» все вернула назад, аукцион провели по новой, при переторгах цена упала ниже 30 млн. Кто-то удивился: неужели настолько завышена была стартовая цена? Но одно дело — торговаться, другое — работать в убыток. Так что снова жалоба «Заслона», снова решение УФАС и новое подведение итогов. На финальной стадии ни о каком понижении стоимости речь уже не шла, «Заслон» получил контракт за искомые 45 млн. Но если кто-то думает, что на этом все закончилось, — напрасно. С этого момента подрядчик и Мостотрест вступили в напряженную переписку: «Заслон» требовал передать ему рабочую документацию, как того требует контракт; Мостотрест отвечал: это опечатка, мы вам уже все передали, что должны, исполняйте уже контракт. В духе «насильно мил не будешь» «Заслон» в начале марта сообщил о расторжении контракта. Новый подписали с «Аспектом» в конце марта — спустя 4 месяца после объявления аукциона.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»