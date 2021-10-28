Антитеррор с доплатой. Подрядчик спроектирует для «Горэлектротранса» системы безопасности и сам же выложит несколько миллионов

Протокол подписан 26 октября, опубликован накануне, в перечне объектов — ведомственный лагерь «Зарница», а также трамвайные и троллейбусные парки ГЭТ. Стартовая цена составляла 5 млн 31 тысячу рублей. В итоге ИП Токарев Станислав Сергеевич снизил цену до 3 млн — и занял лишь последнее место по этому показателю. Его обошло НПО «Ритм», которое готово было выполнить работу за 1,6 млн, но и этого оказалось недостаточно. Показалось, что отличные шансы у ООО «Интэко», которое подрядилось всего за 478 тысяч (то есть в 10 раз меньше стартовой цены), но все это было лишь началом.

Подлинную схватку устроили АО «Аспект Северо-Запад» и ООО «Заслон-Инжиниринг». Обе компании известны в городе: первая работала на строительстве «Газпром Арены», на оснащении станций метро, мостов, путепроводов и других объектов Мостотреста; вторая — обеспечивает средствами транспортной безопасности Кольцевую автодорогу.



В итоге «Аспект Северо-Запад» предложил сам доплатить 5 млн 6 тысяч рублей за право разработать документацию — и проиграл. «Заслон-Инжиниринг» перебил эту ставку, повысив на этот раз сумму до 5 млн 31 тысячи. Контракт будет заключен именно с ним «в связи с тем, что аукцион в электронной форме… перешел в стадию заключения договора на право заключения договора».



Дозвониться по официальным телефонам до «Заслон-Инжиниринг» не удалось. Собеседники «Фонтанки» полагают, что такая жертвенность может быть связана с желанием компании впоследствии получить контракт и на строительно-монтажные работы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности, но уже, конечно, без благотворительности, а за живые деньги.

