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    Автобус сбил женщину на пешеходном переходе на улице Типанова

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    ДТП с пешеходом произошло днем 4 мая в Московском районе Петербурга. Под колесами автобуса пострадала женщина.

    Автобус № 31 следовал по улице Типанова от проспекта Космонавтов в сторону улицы Ленсовета и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину-пешехода, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По словам очевидцев, ДТП случилось около перекрестка с проспектом Юрия Гагарина.

    Пострадавшую госпитализировали в НИИ им. И. И. Джанелидзе для обследования. Автобус был технически исправен, добавили на предприятии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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