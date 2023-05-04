Автобус сбил женщину на пешеходном переходе на улице Типанова

ДТП с пешеходом произошло днем 4 мая в Московском районе Петербурга. Под колесами автобуса пострадала женщина.



Автобус № 31 следовал по улице Типанова от проспекта Космонавтов в сторону улицы Ленсовета и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину-пешехода, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По словам очевидцев, ДТП случилось около перекрестка с проспектом Юрия Гагарина.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ им. И. И. Джанелидзе для обследования. Автобус был технически исправен, добавили на предприятии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.