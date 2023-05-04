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    В Ленинградском зоопарке родился тихий карликовый козленок. Он ласковый и пушистый

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    5 комментариев

    В Ленинградском зоопарке появился еще один малыш — пополнение случилось в семье карликовых козлов Мартена и Гаммы. Очаровательного козленка 4 мая показывает пресс-служба зверинца.

    Имя детеныша еще не сообщили, но пол уже известен — это мальчик. Он пока очень маленький — родился 16 апреля. Козленок питается только материнским молоком, но уже выходит вместе с мамой гулять по внутреннему дворику фермы зоопарка. Посетителям пока смотреть на малыша нельзя.

    Ленинградский зоопарк

    В зоопарке отмечают, что козленок очень спокойный и тихий: кричит только в том случае, если теряет из виду маму. «Если Гамма окажется где-то за углом, то они начнут громко окликать друг друга, чтобы снова найтись. Вот такая сильная любовь!» — рассказывают в пресс-службе.

    В последнее время в Ленинградском зоопарке прибавилось юных питомцев. Накануне пресс-служба показывала угольных черепашат, а еще днем ранее — крохотную обезьянку-игрунку.

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    Комментарии 5

    Гость04 Мая 2023 в 15:10
    Очаровательный!
    +1−0
    Гость04 Мая 2023 в 14:59
    Милый зверушкин
    +1−0
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