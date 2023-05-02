Размером с палец. Взгляните на новенького родственника человека из Ленинградского зоопарка

Малыш появился в семействе обыкновенных игрунок 11 марта. Его родители — самец Лусио и самка Хельга. Он хорошо себя чувствует, постоянно катается на спине у мамы, папы и даже у старшего братца Хьюго.

Крохотная обезьянка из Бразилии подрастает в Петербурге. Нового обитателя показывает 2 мая в своих соцсетях Ленинградский зоопарк.

«С полуторагодовалым братом у крохи получилась настоящая дружба: они много играют и возятся с друг другом. Хорошо, когда детей двое!» — отмечают в зоопарке.



Игрунки обыкновенные обитают в лесах Бразилии, размножаются часто, вынашивают малышей около 5 месяцев. Взрослое животное достигает веса 400 граммов (то есть почти полкило, как котёнок). Средняя длина тела самца — 188 мм.

