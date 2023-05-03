В Ленинградском зоопарке вылупились угольные черепашата. Они активно ползают и едят

У пары петербургских угольных черепах — Микеланджело и Памелы — появилось потомство. Черепашата уже начинают познавать мир — их 3 мая показывает пресс-служба Ленинградского зоопарка.
Кладку черепахи сделали еще в сентябре. Старший детеныш вылупился 19 апреля, а младший начал выбираться из скорлупки через четыре дня. Сейчас малыши уже активно ползают и едят, но еще скрыты от глаз посетителей зоопарка. Зато на их родителей посмотреть можно — на смешанной экспозиции с зелеными игуанами.
Накануне «Фонтанка» показывала еще одного детеныша, родившегося в Ленинградском зоопарке. Это крохотная обезьянка-игрунка, которая уже хорошо поладила с полуторагодовалым братом.