Пост без маркировки иноагента. Суд в Петербурге зарегистрировал дело против Невзорова*

Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом). Причиной послужил пост без маркировки иноагента в телеграм-канале.



Материалы предоставил Роскомнадзор, сообщает 4 мая объединенная пресс-служба судов города. Из них следует, что упомянутый пост Невзоров опубликовал в марте, что «привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

Материалы передали судье. Тем временем документы по предыдущему административному делу, в которых нашли нарушения, в суд еще не вернулись.