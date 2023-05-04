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    Пост без маркировки иноагента. Суд в Петербурге зарегистрировал дело против Невзорова*

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    Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом). Причиной послужил пост без маркировки иноагента в телеграм-канале.

    Материалы предоставил Роскомнадзор, сообщает 4 мая объединенная пресс-служба судов города. Из них следует, что упомянутый пост Невзоров опубликовал в марте, что «привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

    Материалы передали судье. Тем временем документы по предыдущему административному делу, в которых нашли нарушения, в суд еще не вернулись.

    «Фонтанка» рассказывала, что материалы административного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» вернули составителям. Оно было возбуждено из-за ролика, в котором прокуратура усмотрела неподобающее отношение к гражданам РФ и Белоруссии, а также военным РФ, сотрудникам госорганов, артистам, священникам и многим другим.

    В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за фейки о российской армии. По последним данным, журналист находится за границей.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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