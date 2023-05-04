Пост без маркировки иноагента. Суд в Петербурге зарегистрировал дело против Невзорова*

Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом). Причиной послужил пост без маркировки иноагента в телеграм-канале.
Материалы предоставил Роскомнадзор, сообщает 4 мая объединенная пресс-служба судов города. Из них следует, что упомянутый пост Невзоров опубликовал в марте, что «привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».
Материалы передали судье. Тем временем документы по предыдущему административному делу, в которых нашли нарушения, в суд еще не вернулись.
«Фонтанка» рассказывала, что материалы административного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» вернули составителям. Оно было возбуждено из-за ролика, в котором прокуратура усмотрела неподобающее отношение к гражданам РФ и Белоруссии, а также военным РФ, сотрудникам госорганов, артистам, священникам и многим другим.
В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за фейки о российской армии. По последним данным, журналист находится за границей.
*Признан Минюстом физлицом-иноагентом.