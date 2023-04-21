Написаны с нарушениями и хаотично сложены. Материалы петербургского дела против Невзорова* вернулись составителям

Приморский райсуд Петербурга вернул составителям материалы административного дела в отношении журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом). В документах обнаружили нарушения, сообщает
Например, в деле указано, что Невзоров покинул РФ, а также — что он зарегистрирован по определенному адресу, но других сведений о месте его нахождения нет. Поэтому копия постановления о возбуждении дела и другие документы адресованы Невзорову по адресу регистрации, но суду не предоставили сведений о том, что их направили фактически.
Кроме того, материалы оказались не сшиты, не пронумерованы, сложены хаотично, не в хронологическом порядке. Также суд не нашел описи и отметки о числе сшитых и пронумерованных листов с подписью должностного лица и печатью.
Дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за фейки о российской армии. По последним данным, журналист находится за границей.
*Признан Минюстом физлицом-иноагентом.