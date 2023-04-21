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    Написаны с нарушениями и хаотично сложены. Материалы петербургского дела против Невзорова* вернулись составителям

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    Приморский райсуд Петербурга вернул составителям материалы административного дела в отношении журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом). В документах обнаружили нарушения, сообщает 21 апреля объединенная пресс-служба судов города.

    Например, в деле указано, что Невзоров покинул РФ, а также — что он зарегистрирован по определенному адресу, но других сведений о месте его нахождения нет. Поэтому копия постановления о возбуждении дела и другие документы адресованы Невзорову по адресу регистрации, но суду не предоставили сведений о том, что их направили фактически.

    Кроме того, материалы оказались не сшиты, не пронумерованы, сложены хаотично, не в хронологическом порядке. Также суд не нашел описи и отметки о числе сшитых и пронумерованных листов с подписью должностного лица и печатью.

    Дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ) было возбуждено из-за ролика в Интернете. Прокуратура усмотрела в нем неподобающее отношение к гражданам РФ и Белоруссии, а также военным РФ, сотрудникам госорганов, артистам, священникам и многим другим.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за фейки о российской армии. По последним данным, журналист находится за границей.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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