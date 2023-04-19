В Петербурге возбудили административное дело в отношении Александра Невзорова*

В прокуратуре города уточнили, что в ходе мониторинга интернета нашли на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге, доступном для неограниченного круга лиц, видеозапись, в которой усмотрели признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к гражданам РФ и Белоруссии, а также военных РФ, сотрудников госорганов, артистов, священников и многих других.

После проверки по материалам прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении. Его передали для рассмотрения в суд.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за фейки о российской армии. По последним данным, журналист находится за границей, срок заключения начнется с момента задержания Невзорова в России либо его экстрадиции на территорию страны. Уголовное дело о фейках про российскую армию было возбуждено в 2022 году. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая журналист из-за границы размещал в запрещенных соцсетях, а также в Telegram и YouTube публикации и видеоролики про роддом в Мариуполе и Бучу.