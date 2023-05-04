Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

Дети часто жалуются на школьную еду, и их можно понять: невкусные котлеты из рыбы, холодный суп и несоленая гречка — кому же такое понравится? Конечно, бургеры и картошка фри куда вкуснее, но и вреднее для юных желудков. Все-таки именно в школьных столовых должны готовить полезную еду с учетом СанПиН.
Но бывает, что эти правила не соблюдают, и тогда жалобы на питание могут быть обоснованными. Проверьте, как хорошо вы знаете, чем можно, а чем нельзя кормить детей в школе. Вдруг вашему ребенку дают запрещенные продукты?
Начнем с простого, но коварного вопроса. А можно ли кормить детей в школах сосисками?
Макароны по-флотски. Вроде хорошее блюдо, дадим детям?
За сколько минут до того, как школьники прибегут в столовую, сотрудники должны начать накрывать на стол?
Какую из этих трех специй можно добавлять в блюда в школьных столовых?
В некоторых школах детей решили кормить пиццей. Думаете, это правда?
А можно ли школьникам печень? Ведь она очень полезная (хоть и не всем по вкусу).
Пирожок с грибами — м-м-м, как вкусно. Можно детям?
Да пребудет с вами удача! Сколько соли можно добавить в школьное блюдо?
А борщ с морской капустой можно? Или это просто сумбурное сочетание продуктов?
Хорошо, а блинчики с творогом можно? Ну или хотя бы с мясом...
Какой из предложенных напитков школьникам нельзя?
О том, чем еще разрешено и запрещено кормить учеников, а также о самых частых нарушениях вы можете почитать здесь.