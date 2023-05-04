Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

У младшеклассников обязательно должен быть завтрак. И это не просто какао и бутерброд с маслом и сыром, а каша или омлет. Никаких быстрых перекусов утром! Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Дети часто жалуются на школьную еду, и их можно понять: невкусные котлеты из рыбы, холодный суп и несоленая гречка — кому же такое понравится? Конечно, бургеры и картошка фри куда вкуснее, но и вреднее для юных желудков. Все-таки именно в школьных столовых должны готовить полезную еду с учетом СанПиН.

Но бывает, что эти правила не соблюдают, и тогда жалобы на питание могут быть обоснованными. Проверьте, как хорошо вы знаете, чем можно, а чем нельзя кормить детей в школе. Вдруг вашему ребенку дают запрещенные продукты?

Начнем с простого, но коварного вопроса. А можно ли кормить детей в школах сосисками? Да, в них нет ничего плохого. Мой ребенок дома тоже сосиски ест Исключительно раз в неделю Нет. Кто знает, из чего их производят

Макароны по-флотски. Вроде хорошее блюдо, дадим детям? Нет, потому что в таком блюде фарш не проходит должную термическую обработку Почему бы и нет? Фарш же хорошо прожаривают или тушат Можно, если нет острых специй

За сколько минут до того, как школьники прибегут в столовую, сотрудники должны начать накрывать на стол? За 5–10 минут За 10–15 минут За 15–20 минут

Какую из этих трех специй можно добавлять в блюда в школьных столовых? Черный перец Куркума Горчица

В некоторых школах детей решили кормить пиццей. Думаете, это правда? Нет, это же фастфуд! Да. Может, там полезная пицца Если это правда, я просто хочу в эту школу, чтобы каждый день есть пеперони

А можно ли школьникам печень? Ведь она очень полезная (хоть и не всем по вкусу). Нет, субпродукты давно не дают в школах Конечно, хоть они ее и не едят Исключительно в качестве добавки в какое-то блюдо, например в котлеты

Пирожок с грибами — м-м-м, как вкусно. Можно детям? Можно Только один Нельзя

Да пребудет с вами удача! Сколько соли можно добавить в школьное блюдо?

Не больше одного грамма Не больше пяти граммов Не больше одной чайной ложки на всё блюдо

А борщ с морской капустой можно? Или это просто сумбурное сочетание продуктов? Нельзя Можно Чего, с морской капустой? Вы бы еще суп с пряниками предложили

Хорошо, а блинчики с творогом можно? Ну или хотя бы с мясом... Можно Нельзя С творогом можно, а с мясом нельзя

Какой из предложенных напитков школьникам нельзя? Квас Какао Кефир

О том, чем еще разрешено и запрещено кормить учеников, а также о самых частых нарушениях вы можете почитать здесь.

Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест Ой, кажется, вам лучше спросить у ребенка, чем же его кормят в школе. Поделитесь результатом



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Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест А вы неплохо разбираетесь в школьном питании, так держать! Поделитесь результатом



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Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест Ого, признавайтесь, вы работаете в столовой? У вас отличные знания школьной кухни! Поделитесь результатом



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