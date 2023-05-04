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    Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

    Проверьте, вдруг вашего ребенка кормят запрещенной едой

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    1 комментарий
    У младшеклассников обязательно должен быть завтрак. И это не просто какао и бутерброд с маслом и сыром, а каша или омлет. Никаких быстрых перекусов утром!
    У младшеклассников обязательно должен быть завтрак. И это не просто какао и бутерброд с маслом и сыром, а каша или омлет. Никаких быстрых перекусов утром!Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Дети часто жалуются на школьную еду, и их можно понять: невкусные котлеты из рыбы, холодный суп и несоленая гречка — кому же такое понравится? Конечно, бургеры и картошка фри куда вкуснее, но и вреднее для юных желудков. Все-таки именно в школьных столовых должны готовить полезную еду с учетом СанПиН.

    Но бывает, что эти правила не соблюдают, и тогда жалобы на питание могут быть обоснованными. Проверьте, как хорошо вы знаете, чем можно, а чем нельзя кормить детей в школе. Вдруг вашему ребенку дают запрещенные продукты?

    Начнем с простого, но коварного вопроса. А можно ли кормить детей в школах сосисками?

    Начнем с простого, но коварного вопроса. А можно ли кормить детей в школах сосисками?

    Макароны по-флотски. Вроде хорошее блюдо, дадим детям?

    Макароны по-флотски. Вроде хорошее блюдо, дадим детям?

    За сколько минут до того, как школьники прибегут в столовую, сотрудники должны начать накрывать на стол?

    За сколько минут до того, как школьники прибегут в столовую, сотрудники должны начать накрывать на стол?

    Какую из этих трех специй можно добавлять в блюда в школьных столовых?

    Какую из этих трех специй можно добавлять в блюда в школьных столовых?

    В некоторых школах детей решили кормить пиццей. Думаете, это правда?

    В некоторых школах детей решили кормить пиццей. Думаете, это правда?

    А можно ли школьникам печень? Ведь она очень полезная (хоть и не всем по вкусу).

    А можно ли школьникам печень? Ведь она очень полезная (хоть и не всем по вкусу).

    Пирожок с грибами — м-м-м, как вкусно. Можно детям?

    Пирожок с грибами — м-м-м, как вкусно. Можно детям?

    Да пребудет с вами удача! Сколько соли можно добавить в школьное блюдо?

    Да пребудет с вами удача! Сколько соли можно добавить в школьное блюдо?<br />

    А борщ с морской капустой можно? Или это просто сумбурное сочетание продуктов?

    А борщ с морской капустой можно? Или это просто сумбурное сочетание продуктов?

    Хорошо, а блинчики с творогом можно? Ну или хотя бы с мясом...

    Хорошо, а блинчики с творогом можно? Ну или хотя бы с мясом...

    Какой из предложенных напитков школьникам нельзя?

    Какой из предложенных напитков школьникам нельзя?

    О том, чем еще разрешено и запрещено кормить учеников, а также о самых частых нарушениях вы можете почитать здесь.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

    Ой, кажется, вам лучше спросить у ребенка, чем же его кормят в школе.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

    А вы неплохо разбираетесь в школьном питании, так держать!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

    Ого, признавайтесь, вы работаете в столовой? У вас отличные знания школьной кухни!

    Поделитесь результатом

    У младшеклассников обязательно должен быть завтрак. И это не просто какао и бутерброд с маслом и сыром, а каша или омлет. Никаких быстрых перекусов утром!
    У младшеклассников обязательно должен быть завтрак. И это не просто какао и бутерброд с маслом и сыром, а каша или омлет. Никаких быстрых перекусов утром!Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

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