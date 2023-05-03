Был в стрессе, ситуация непривычная. Водитель, отогнавший паркон на Грибоедова, рассказал свою версию событий

«Фонтанка» поговорила с водителем «Ауди», который 28 апреля у всех на виду отогнал паркон на платной стоянке, чтобы самому покинуть ее. Сейчас он не в Петербурге, но извиняется искренне.

Как рассказал Марсель, который работает водителем, в пятницу днем у него уже заканчивалась смена, в этот день он должен был улететь на отдых домой, в Уфу. В машине с ним был его коллега. На выезде с платной стоянки на канале Грибоедова «Ауди» встретился с «Рено Логан» подрядчика Центра управления парковками. «Стоим, друг на друга смотрим, я сигналю, намекая, что ей, наверное, проще меня выпустить, и потом она заедет, всё сделает, там парковка маленькая, — вспоминает он. — Она (водитель «Рено». — Прим. ред.) стоит. Чуть ближе подъехал, всё равно стоит. Вышел из машины, подошел к ней, говорю: ну выпустите меня, уезжаю с парковки. На что она говорит таким неприятным тоном, типа, это моя работа, туда-сюда, намекая, что я себя неправильно веду, с такими номерами, на такой машине».

Марсель сел обратно в «Ауди» с ощущением, что теперь это дело принципа: «Плюс у меня мысль, что это парковка платная. У меня, по-моему, в этот день уже фиксация была паркоматом. Вторая — уже 3 тысячи рублей. И я на этой почве тоже хотел выехать, конечно». Когда его стали снимать на телефон, а прохожие начали обращали внимание на ситуацию, Марсель, по его словам, «стрессанул». «Я такой человек, мне не нравится внимание, камеры для меня это необычное дело, — говорит он. — Я психанул. У меня на практике было дело, я на «Логане» ездил. Думаю, ну сейчас отгоню ее, раз такая упертая. Конечно, это неправильно. [Писали] что я ключи в воду выкинул — нет, конечно. Просто я их выбросил чуть в сторону, чтобы пока я садился в машину, она свой «Логан» обратно не поставила».