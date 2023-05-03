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    Был в стрессе, ситуация непривычная. Водитель, отогнавший паркон на Грибоедова, рассказал свою версию событий

    2021
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    «Фонтанка» поговорила с водителем «Ауди», который 28 апреля у всех на виду отогнал паркон на платной стоянке, чтобы самому покинуть ее. Сейчас он не в Петербурге, но извиняется искренне.

    Как рассказал Марсель, который работает водителем, в пятницу днем у него уже заканчивалась смена, в этот день он должен был улететь на отдых домой, в Уфу. В машине с ним был его коллега. На выезде с платной стоянки на канале Грибоедова «Ауди» встретился с «Рено Логан» подрядчика Центра управления парковками. «Стоим, друг на друга смотрим, я сигналю, намекая, что ей, наверное, проще меня выпустить, и потом она заедет, всё сделает, там парковка маленькая, — вспоминает он. — Она (водитель «Рено». — Прим. ред.) стоит. Чуть ближе подъехал, всё равно стоит. Вышел из машины, подошел к ней, говорю: ну выпустите меня, уезжаю с парковки. На что она говорит таким неприятным тоном, типа, это моя работа, туда-сюда, намекая, что я себя неправильно веду, с такими номерами, на такой машине».

    Марсель сел обратно в «Ауди» с ощущением, что теперь это дело принципа: «Плюс у меня мысль, что это парковка платная. У меня, по-моему, в этот день уже фиксация была паркоматом. Вторая — уже 3 тысячи рублей. И я на этой почве тоже хотел выехать, конечно».

    Когда его стали снимать на телефон, а прохожие начали обращали внимание на ситуацию, Марсель, по его словам, «стрессанул». «Я такой человек, мне не нравится внимание, камеры для меня это необычное дело, — говорит он. — Я психанул. У меня на практике было дело, я на «Логане» ездил. Думаю, ну сейчас отгоню ее, раз такая упертая. Конечно, это неправильно. [Писали] что я ключи в воду выкинул — нет, конечно. Просто я их выбросил чуть в сторону, чтобы пока я садился в машину, она свой «Логан» обратно не поставила».

    На помощь первому паркону подъехал второй, мужчина за рулем тем более выпускать «Ауди» был не настроен. Марсель решил перевалить через поребрик, стоявший тут же патруль ДПС он видел: «Я специально отъехал метров 300, потом-то я остановился, я же не буду гоняться по городу. Чтобы уехать оттуда и в стороне гаишнику всё быстро объяснить. В итоге он выписал мне штраф за езду по тротуару».

    После всех этих приключений Марсель поставил машину на платную парковку, связался с ее владельцем и уехал, как и собирался, в Уфу. «Это выглядит, что я вел себя как-то агрессивно, — говорит он. — Если можно как-то возместить ущерб. Писали, там ключ сломался… Конечно, приношу извинения, испытал стресс, это необычная для меня ситуация была».

    Напомним, само происшествие случилось 28 апреля примерно в 14 часов. На выезде с платной парковки, что на пересечении Грибоедова и Садовой, встретились «Ауди А6» и «Рено Логан»: это машина подрядчиков Центра управления парковками с комплексом видеофиксации нарушений, «Фонтанка» писала, что ЦУП решил отказываться от собственного гаража в пользу аренды.

    Автомобили не пропускали друг друга. Когда женщина, сидевшая за рулем «Рено», покинула салон, водитель «Ауди» сел на ее место, отогнал автомобиль на несколько метров, выкинул ключи на асфальт и вернулся в свою машину. Но выехать снова не удалось, так как на парковку заехал еще один подрядчик ЦУП. Тогда водитель «Ауди» решил выбираться тротуаром на Садовую. Это заметил экипаж ДПС, который устремился в погоню и догнал-таки машину.

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