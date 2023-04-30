В Петербурге водитель устроил бесчинство на платной парковке

На пересечении набережной канала Грибоедова и Садовой улицы на платной парковке водитель грубо обошелся с контролером за парковками, не по правилам выехал на дорогу и попытался скрыться от полиции. Видео инцидента с подробностями 29 апреля опубликовал «Мегаполис».

В пятницу, 28 апреля, сотрудница Центра управления парковками (ЦУП) на служебном автомобиле подъехала к стоянке, где на въезде уперлась в черную иномарку. Водитель не захотел по-хорошему разъехаться, возникла перебранка.



Водитель «Ауди» попытался выехать, но был недоволен, что автомобиль ЦУП ему мешает. Судя по кадрам видеоролика, он сел в чужое авто и переставил его на несколько метров. Сотрудница ЦУП начала звонить в полицию. Вскоре в парковке подъехал еще один паркон с контролером, который заблокировал выезд. Бесчинствующий мужчина сдаваться не захотел и выехал на дорогу через разделительную полосу. Здесь его поджидал патрульный автомобиль, который отправился в погоню за иномаркой.