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    В Петербурге водитель устроил бесчинство на платной парковке

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    На пересечении набережной канала Грибоедова и Садовой улицы на платной парковке водитель грубо обошелся с контролером за парковками, не по правилам выехал на дорогу и попытался скрыться от полиции. Видео инцидента с подробностями 29 апреля опубликовал «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В пятницу, 28 апреля, сотрудница Центра управления парковками (ЦУП) на служебном автомобиле подъехала к стоянке, где на въезде уперлась в черную иномарку. Водитель не захотел по-хорошему разъехаться, возникла перебранка.

    Водитель «Ауди» попытался выехать, но был недоволен, что автомобиль ЦУП ему мешает. Судя по кадрам видеоролика, он сел в чужое авто и переставил его на несколько метров. Сотрудница ЦУП начала звонить в полицию. Вскоре в парковке подъехал еще один паркон с контролером, который заблокировал выезд. Бесчинствующий мужчина сдаваться не захотел и выехал на дорогу через разделительную полосу. Здесь его поджидал патрульный автомобиль, который отправился в погоню за иномаркой.

    Как рассказали «Фонтанке» в Центре управления парковками, сотрудник действовал по инструкции: при конфликтной ситуации зафиксировал номера автомобиля и из-за необходимости вызвал полицию.

    «Зафиксированный на видео инцидент не являлся дорожно-транспортным происшествием. О судьбе водителя «ауди» в учреждении неизвестно, паркон не поврежден», — уточнили в ЦУП.

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