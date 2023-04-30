Так можно было? На видео попала странная погоня за водителем, бесчинствовавшим на платной парковке

Сотрудники ДПС догнали водителя, который бесчинствовал на платной парковке на пересечении набережной канала Грибоедова и Садовой улицы. Это видно по записям видеокамер, которые появились у «Фонтанки» 30 апреля.
Судя по кадрам, мужчину вынудили остановиться, но после беседы с сотрудниками ДПС он спокойно садится за руль, разворачивается и уезжает. Низкое качество видео не позволяет утверждать на 100%, но кажется, что на пассажирском сидении кто-то есть.
Об инциденте на парковке в центре города стало известно 29 апреля. Конфликт возник между водителем «Ауди» и сотрудницей центра управления парковками (ЦУП). Мужчина пересел в мешавший ему автомобиль ЦУП, отогнал его, после чего вернулся в свое авто, не по правилам выехал на дорогу и попытался скрыться от полиции.