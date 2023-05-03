«Два дня на связь не выходил». Водитель-буян, который прыгал за руль паркона и бросался его ключами, больше не таксует

«Ауди» с красивыми номерами, которая сначала эффектно разъезжалась с машиной Центра управления парковками, а потом рванула от полиции, возвращена владельцу. Водитель в белой рубашке канул в неизвестность.

«Фонтанка» 3 мая поговорила с собственником иномарки, которая может похвастаться счастливым набором одинаковых цифр на номере. Им оказался индивидуальный предприниматель, который сдает машины в аренду. Так было и в этот раз, однако вскоре после событий 30 апреля контакт с клиентом прервался.



«Мы у него автомобиль изымали, так как он испугался и машину, скорее всего, бросил, — рассказал предприниматель. — То есть мы автомобиль заглушили, так как он два дня на связь не выходил, приехали к машине и забрали ключи вместе с документами, которые уже лежали в ней. Он более трубки не берет».



Напомним, само происшествие случилось 28 апреля примерно в 14 часов. На выезде с платной парковки, что на пересечении Грибоедова и Садовой, встретились Ауди А6 и Рено Логан: это машина подрядчиков Центра управления парковками с комплексом видеофиксации нарушений, «Фонтанка» писала, что ЦУП решил отказываться от собственного гаража в пользу аренды. «Ауди», по предварительной информации, использовался в качестве такси по тарифу «Бизнес».



Автомобили не пропускали друг друга и даже соприкоснулись колесами. Женщина за рулем паркона вышла из машины осмотреть повреждение, села обратно, к ней подсел водитель «Ауди». Когда она вновь покинула салон, он пересел за руль Рено, отогнал ее на несколько метров, выкинул ключи на асфальт и вернулся в свою машину. Но выехать снова не удалось, так как на парковку заехал еще один подрядчик ЦУП. Тогда водитель «Ауди» решил выбираться тротуаром на Садовую.

Это заметил экипаж ДПС, который устремился в погоню и догнал-таки машину. На видео, которое показывала «Фонтанка», видно, что после разговора в машине полиции водитель Ауди вернулся в свой автомобиль, развернулся через сплошную и уехал. ДПС поехала за ним через минуту.

