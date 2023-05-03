«Пусть следствие разбирается». Мама школьницы, снимавшей убийство Василисы на видео, отказалась от комментариев

Родители 15-летней девочки, которая, по мнению следствия, снимала на видео расправу над 13-летней Василисой в Петербурге, отказались общаться с журналистами.
«Пусть следствие разбирается», — написала мама подростка. С отцом ребенка женщина разведена, мужчина живет на Сахалине. Оба родителя находятся в шоке от произошедшего.
Ранее собеседник «Фонтанки» рассказал об учебе обоих детей, до недавнего времени они были одноклассниками. Оба в школе характеризовались положительно, не были конфликтными и прилежно учились.
13-летнюю Василису искали с 1 мая. По предварительным данным, ее заманили в лес под выдуманным предлогом, после чего забили молотком и закопали. «Фонтанка» подробно описала, как убивали девочку и зачем. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.