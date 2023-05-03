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    У кого-то слишком длинные ноги. Столичная прокуратура показывает драку в метро

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    Прокуратура Москвы 3 мая в своем телеграм-канале сообщает об инциденте в московском метро. В вагоне 41-летний пассажир «из хулиганских побуждений» избил 69-летнего мужчину. По данным прокуратуры, пенсионер получил телесные повреждения, на место вызвали скорую, и медики оказали ему необходимая помощь.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно, что мужчина споткнулся о вытянутые ноги сидящего человека. Они перекинулись фразами. Старший подошёл к младшему, и тот накинулся на него с кулаками. Очевидец принялся их разнимать.

    «Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений)», — отмечается в сообщении.

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