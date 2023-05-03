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    Уже традиция. «Выборгская» закрыта

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    Несмотря на то, что станцию метро «Выборгская» каждое утро закрывают на вход, люди продолжают ехать туда. Пассажиропоток по-прежнему очень высок, из-за чего 3 мая станцию снова закрыли — в 8:40.

    Метрополитен просит пользоваться соседними станциями: «Лесная», «Площадь Ленина».

    Станцию регулярно закрывают по утрам с 20 апреля, когда там начался ремонт эскалаторов (работают только два: на спуск и на подъём). Обычно доступ прекращается около 8:40, а открывается около 9 часов.

    UPD: С 8:56 станция работает в обычном режиме.

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