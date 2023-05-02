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    «Выборгская» закрыта на вход из-за наплыва пассажиров

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    Несмотря на то, что многие горожане уезжают на отдых между майскими праздниками, пассажиропоток в метро всё равно большой. Станцию петербургского метро «Выборгская» утром 2 мая снова закрыли на вход — в 8:35. Метрополитен просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

    Станцию регулярно закрывают по утрам с 20 апреля, когда там начался ремонт эскалаторов (в итоге работают два: на спуск и на подъём). 25 и 26 апреля — в 8:40, 27 апреля — в 8:42, 28 апреля — в 8:38. Обычно она остаётся закрыта 15–20 минут. С 18 до 19 часов вход на станцию ограничен.

    UPD: С 8:54 станция работает в обычном режиме.

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