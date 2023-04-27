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    Как по часам. «Выборгская» закрыта

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    Станция метро «Выборгская» 27 апреля в 8:42 закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга и просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

    20 апреля на «Выборгской» начался ремонт эскалатора. Работают только два: на спуск и на подъём. С 18 до 19 часов вход на станцию ограничен. И почти каждое утро его на некоторое время закрывают, например 25 и 26 апреля это делали в 8:40.

    UPD: С 08:57 станция работает в обычном режиме.

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