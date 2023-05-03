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    Быстрый тест на выгорание: выберите позу, в которой сидите, а мы расскажем, чего вам не хватает

    Психологический тест в один клик

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    Просто вспомните, как вы сидите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит
    Просто вспомните, как вы сидите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говоритФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Если древние римляне говорили «язык мой враг мой», то сегодня мы смело можем сказать, что «врагом» рискует оказаться каждая мелочь, даже самое малозначительное движение. Недавно мы обнаружили, что по позе, в которой мы спим, можно узнать степень тревожности, а теперь предлагаем выяснить, какие наши секреты выдает поза, в которой мы чаще всего сидим.

    Узнать немного больше о своем сегодняшнем состоянии и о том, чего вам не хватает, поможет простой психологический тест, который мы подсмотрели у своих коллег из журнала «Вокруг Света». Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего сидите (или сидите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.

    Какая из этих поз больше всего похожа на ту, в которой вы обычно сидите?
    Какая из этих поз больше всего похожа на ту, в которой вы обычно сидите?Иллюстрация: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    А в какой позе чаще всего сидите вы?

    В Бразилии придумали даже специальный тест на деменцию, где надо найти шесть животных на картинке за одну минуту. В зависимости от того, сколько животных человек найдет и сколько времени потратит на выполнение задания, и можно выяснить, стоит ли опасаться приближающейся деменции.

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    Быстрый тест на выгорание: выберите позу, в которой сидите, а мы расскажем, чего вам не хватает

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    Просто вспомните, как вы сидите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит
    Просто вспомните, как вы сидите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говоритФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    Какая из этих поз больше всего похожа на ту, в которой вы обычно сидите?
    Какая из этих поз больше всего похожа на ту, в которой вы обычно сидите?Иллюстрация: Виталий Калистратов / Городские порталы

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