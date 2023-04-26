Тест на деменцию за одну минуту: сможете ли вы найти шесть животных на картинке

Этот полезный тест от наших коллег из «Вокруг Света» поможет определить качество работы мозга и склонность к деменции. Всё, что нужно для прохождения, — это минута свободного времени. Посмотрите на картинку ниже и найдите там шесть животных, которые прячутся в причудливых узорах. Большой попугай посередине не считается. Не расстраивайтесь, если у вас не получится найти сразу всех животных, это еще не повод ставить диагноз. А как только будете готовы узнать, где спрятались животные, потяните бегунок на картинке влево.
Сколько животных помимо попугая вы видите на картинке? Когда пройдете опрос ниже, можно будет вернуться и посмотреть на всех зверушек.
Как распознать деменцию
Деменция — это синдром, при котором нарушаются когнитивные функции (память, мышление, понимание, речь, способность ориентироваться в пространстве и другие). Нарушение когнитивной функции часто сопровождается, а иногда предваряется ухудшением контроля над эмоциональным состоянием, а также деградацией социального поведения или мотивации. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга, такие как болезнь Альцгеймера или инсульт.
В России, по самым скромным подсчетам, живет около двух миллионов людей с деменцией. Болезнь часто становится неприятным сюрпризом для самого больного и для его родственников, потому что на первые признаки можно долго не обращать внимания, а последствия деменции необратимы.
— В первую очередь нужно быть внимательными к своим близким старшего возраста. Обращать внимание нужно на странные фразы, необычное поведение, — говорит президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. — Человек может не узнавать пространство, не понимать, какой сейчас год, забывать или путать слова, назначения предметов, задавать один и тот же вопрос, может начать складировать и собирать ненужные вещи. Может часто меняться настроение, наступает апатия, депрессия, человек теряет интерес к жизни, говорит, что «зажился на этом свете».
Что делать, если заметили первые признаки деменции
Если тревожные звоночки появились, нужно обязательно пойти к врачу, который есть в доступе, — это может быть даже терапевт. Он поможет определить точный диагноз, назначит дополнительное обследование у профильных врачей. Если деменцию диагностируют, назначат поддерживающее лечение. Исцелять деменцию пока не научились, однако лечение может улучшить память, внимание, сохранить основные навыки самостоятельности, упорядочить поведение. Во многих случаях специальными лекарствами можно устранить или уменьшить тревогу, депрессию, бред, обманы восприятия.
К некоторым проявлениям болезни лучше подготовиться заранее и облегчить жизнь своим родным. За человеком с деменцией даже на ранних стадиях нужен присмотр. Эксперты советуют заранее облегчить дальнейшее решение юридических вопросов — оформить доверенность на представление интересов вашего родственника в разных инстанциях, когда состояние его ухудшится. Этот документ можно оформить сразу на много лет, для этого нужно обратиться к нотариусу.