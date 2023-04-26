Тест на деменцию за одну минуту: сможете ли вы найти шесть животных на картинке

Этот полезный тест от наших коллег из « Вокруг Света » поможет определить качество работы мозга и склонность к деменции. Всё, что нужно для прохождения, — это минута свободного времени. Посмотрите на картинку ниже и найдите там шесть животных, которые прячутся в причудливых узорах. Большой попугай посередине не считается. Не расстраивайтесь, если у вас не получится найти сразу всех животных, это еще не повод ставить диагноз. А как только будете готовы узнать, где спрятались животные, потяните бегунок на картинке влево.

Деменция — это синдром, при котором нарушаются когнитивные функции (память, мышление, понимание, речь, способность ориентироваться в пространстве и другие). Нарушение когнитивной функции часто сопровождается, а иногда предваряется ухудшением контроля над эмоциональным состоянием, а также деградацией социального поведения или мотивации. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга, такие как болезнь Альцгеймера или инсульт.

В России, по самым скромным подсчетам, живет около двух миллионов людей с деменцией. Болезнь часто становится неприятным сюрпризом для самого больного и для его родственников, потому что на первые признаки можно долго не обращать внимания, а последствия деменции необратимы.

— В первую очередь нужно быть внимательными к своим близким старшего возраста. Обращать внимание нужно на странные фразы, необычное поведение, — говорит президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. — Человек может не узнавать пространство, не понимать, какой сейчас год, забывать или путать слова, назначения предметов, задавать один и тот же вопрос, может начать складировать и собирать ненужные вещи. Может часто меняться настроение, наступает апатия, депрессия, человек теряет интерес к жизни, говорит, что «зажился на этом свете».