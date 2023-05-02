«Отставить панику!» В ЗВО прокомментировали загадочные вертолеты на юге Петербурга

Учебно-тренировочными полетами объяснили в Западном военном округе (ЗВО) появление над жилыми домами Красносельского района Петербурга пары боевых вертолетов, чье поведение заставило местных насторожиться.
«Отставить панику! Это обычные учебно-тренировочные полеты», — сказали «Фонтанке» в ЗВО 2 мая.
Жители южных районов Петербурга обратили внимание на вертолеты из-за их непривычно низкой высоты полета. Минут 10 военные экипажи кружили над Петергофским шоссе.
«Несколько минут два вертолета кружили в поисках чего-то в районе перекрестка Петергофское-Жукова, причем пролетели над домом достаточно низко, интересно почему», — задалась вопросом читательница Елена.
Озадачился также и возвращавшийся домой читатель Михаил:
— Шел с работы, а над нашим районом боевой вертолет летает. Причем очень низко, все детали разглядеть можно и щвуком лопастей оглушает. Сделал несколько кругов над 7 домом и вроде улетел.