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    «Отставить панику!» В ЗВО прокомментировали загадочные вертолеты на юге Петербурга

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    Учебно-тренировочными полетами объяснили в Западном военном округе (ЗВО) появление над жилыми домами Красносельского района Петербурга пары боевых вертолетов, чье поведение заставило местных насторожиться.

    «Отставить панику! Это обычные учебно-тренировочные полеты», — сказали «Фонтанке» в ЗВО 2 мая.

    Жители южных районов Петербурга обратили внимание на вертолеты из-за их непривычно низкой высоты полета. Минут 10 военные экипажи кружили над Петергофским шоссе.

    «Несколько минут два вертолета кружили в поисках чего-то в районе перекрестка Петергофское-Жукова, причем пролетели над домом достаточно низко, интересно почему», — задалась вопросом читательница Елена.

    Озадачился также и возвращавшийся домой читатель Михаил:

    — Шел с работы, а над нашим районом боевой вертолет летает. Причем очень низко, все детали разглядеть можно и щвуком лопастей оглушает. Сделал несколько кругов над 7 домом и вроде улетел.

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    Западный военный округВертолетыПетербургКрасносельский район
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