Синхронно и под шум дождя. Петербуржцы рассказали о вертолетах над домами на юго-западе

Более десяти минут кружили два вертолета в Красносельском районе Петербурга вечером 2 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.
Две машины, похожие на боевые, горожане заметили около 19 часов. Летели довольно низко, буквально над крышами домов. «Два вертолета кружили в поисках чего-то в районе перекрестка Петергофское шоссе — проспект Маршала Жукова», – рассказывают очевидцы.
«Фонтанка.ру»
Воздушные суда шумно нарезали круги и улетели в неизвестном направлении. «Живу на улице Тамбасова. Полчаса назад шел с работы, а над нашим районом боевой вертолет летает. Причем очень низко, все детали разглядеть можно и звуком лопастей оглушает», – отметил еще один читатель.
«Фонтанка» пытается выяснить, чем этот квартал так привлекли вертолеты.