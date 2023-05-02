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    Синхронно и под шум дождя. Петербуржцы рассказали о вертолетах над домами на юго-западе

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    Более десяти минут кружили два вертолета в Красносельском районе Петербурга вечером 2 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

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    Две машины, похожие на боевые, горожане заметили около 19 часов. Летели довольно низко, буквально над крышами домов. «Два вертолета кружили в поисках чего-то в районе перекрестка Петергофское шоссе — проспект Маршала Жукова», – рассказывают очевидцы.

    «Фонтанка.ру»

    Воздушные суда шумно нарезали круги и улетели в неизвестном направлении. «Живу на улице Тамбасова. Полчаса назад шел с работы, а над нашим районом боевой вертолет летает. Причем очень низко, все детали разглядеть можно и звуком лопастей оглушает», – отметил еще один читатель.

    «Фонтанка» пытается выяснить, чем этот квартал так привлекли вертолеты.

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