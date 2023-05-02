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    Ищите прямо сейчас, но берегите глаза. В небе над Петербургом — редкий гость

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    5 комментариев

    Довольно редкое оптическое явление могут наблюдать петербуржцы утром 2 мая, прямо сейчас.

    Солнечное гало держится уже некоторое время. Вот так оно выглядело в 10:30 на проспекте Народного Ополчения.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    А вот так — около 11 часов у Варшавского вокзала и на Красноармейских улицах.

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    Гало появляется вокруг солнца, луны и других мощных источников света. Обычно светятся ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы, на высоте 5–10 километров. В апреле его видели как минимум три раза, в том числе лунное.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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