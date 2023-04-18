    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    772мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.63eur89.66

    Солнце над Петербургом превратилось в зрачок

    24
    обсудить

    Ясная погода позволила петербуржцам утром 18 апреля в течение нескольких часов наблюдать редкое атмосферное оптическое явление — гало. Оно выглядело как огромный глаз в небе с ярким зрачком — солнцем.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Фотографии горожане присылают в «Фонтанку», выкладывают в соцсетях. Также гало запечатлели супервидовые веб-камеры проекта «(От)Личный Петербург» — на кадрах хорошо видно фрагменты дуги.

    ПоделитьсяПоделиться

    Гало видели в Петербурге и несколько дней назад. Гало появляется вокруг Солнца, Луны или других мощных источников света. Свечение дают, как правило, ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГалоСолнцеАтмосферные явленияОптические явления
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close