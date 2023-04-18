Солнце над Петербургом превратилось в зрачок

Ясная погода позволила петербуржцам утром 18 апреля в течение нескольких часов наблюдать редкое атмосферное оптическое явление — гало. Оно выглядело как огромный глаз в небе с ярким зрачком — солнцем.
Фотографии горожане присылают в «Фонтанку», выкладывают в соцсетях. Также гало запечатлели супервидовые веб-камеры проекта «(От)Личный Петербург» — на кадрах хорошо видно фрагменты дуги.
Гало видели в Петербурге и несколько дней назад. Гало появляется вокруг Солнца, Луны или других мощных источников света. Свечение дают, как правило, ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км.