Телефонные мошенники в России придумали новую схему. Пенсионеров убеждают уехать из дома, а у родни просят выкуп

В Перми мошенники смогли убедить пожилую женщину заложить недвижимость и перевести им деньги, после чего вынудили пенсионерку уехать из дома. С родственников при этом пытались получить деньги якобы в качестве выкупа. Подробности сообщает 2 мая «МВД Медиа».



По данным портала, о пропаже своей родственницы 1958 года рождения в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по Перми сообщил местный житель.



В ходе разбирательства оперативники выяснили, что пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Сначала они от имени банковских работников напугали ее рассказом, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Для того чтобы «обезопасить свои сбережения», пенсионерке необходимо было перевести заемные средства на «надежный счет», что она и сделала, взяв 800 тысяч рублей под залог недвижимости.

