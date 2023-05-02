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    Телефонные мошенники в России придумали новую схему. Пенсионеров убеждают уехать из дома, а у родни просят выкуп

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    В Перми мошенники смогли убедить пожилую женщину заложить недвижимость и перевести им деньги, после чего вынудили пенсионерку уехать из дома. С родственников при этом пытались получить деньги якобы в качестве выкупа. Подробности сообщает 2 мая «МВД Медиа».

    По данным портала, о пропаже своей родственницы 1958 года рождения в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по Перми сообщил местный житель.

    В ходе разбирательства оперативники выяснили, что пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Сначала они от имени банковских работников напугали ее рассказом, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Для того чтобы «обезопасить свои сбережения», пенсионерке необходимо было перевести заемные средства на «надежный счет», что она и сделала, взяв 800 тысяч рублей под залог недвижимости.

    Далее, пишет «МВД Медиа», злоумышленники продолжили обрабатывать жертву, убедив ее помочь в задержании мошенников. Для этого необходимо было на время уехать в Екатеринбург, не сказав об этом родным. Перед отъездом женщина должна была сообщить контакты близких, оставить записку в квартире со словом «киднеппинг» и приобрести новую сим-карту.

    После ее исчезновения родственникам стали приходить сообщения с угрозами и требованиями выкупа. Сама пожилая женщина жила в съёмной квартире в соседнем регионе. Спустя три дня аферисты перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и вернулась домой.

    По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

    В конце апреля в Москве при схожих обстоятельствах исчезла мать помощницы сенатора Совета Федерации. В СК полагали, что мошенники убедили 77-летнюю женщину покинуть дом, лишили её возможности связаться с родственниками и склоняли к передаче денег. В ряде Telegram-каналов заявляли, что за её свободу требовали 2 миллиона рублей. Женщину нашли в отеле в Тверской области. По данным «КП», она уже успела перевести злоумышленникам 1 млн рублей. По одной из версий, они убедили ее, что она помогает ловить преступников, по другой — ее запугали угрозами в адрес семьи.

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