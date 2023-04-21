Мать помощницы российского сенатора нашли в Тверской области

Мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совета Федерации Андрея Шевченко, нашли на территории Тверской области. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом 21 апреля сообщается в Telegram-канале столичного СК.
«В скором времени она будет доставлена в следственное подразделение для установления всех обстоятельств совершенного в отношении неё преступления», — говорится в записи.
В столичной прокуратуре заявили, что контролируют расследование уголовного дела, возбуждённого по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве ради получения имущества.
Накануне «Фонтанка» сообщала, что в Москве исчезла мать помощницы сенатора Совета Федерации. В СК полагали, что мошенники убедили 77-летнюю женщину покинуть дом, лишили её возможности связаться с родственниками и склоняют к передаче денег. В ряде Telegram-каналов заявляли, что за её свободу требовали 2 миллиона рублей.
СМИ пишут, что женщину обнаружили в отеле, куда ее обманом заставили приехать мошенники. «КП» сообщает, что она уже успела перевести злоумышленникам 1 млн рублей. По одной из версий, они убедили ее, что она помогает ловить преступников, по другой — ее запугали угрозами в адрес семьи.