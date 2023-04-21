    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.62eur89.46

    Мать помощницы российского сенатора нашли в Тверской области

    1880
    1 комментарий

    Мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совета Федерации Андрея Шевченко, нашли на территории Тверской области. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом 21 апреля сообщается в Telegram-канале столичного СК.

    «В скором времени она будет доставлена в следственное подразделение для установления всех обстоятельств совершенного в отношении неё преступления», — говорится в записи.

    В столичной прокуратуре заявили, что контролируют расследование уголовного дела, возбуждённого по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве ради получения имущества.

    Накануне «Фонтанка» сообщала, что в Москве исчезла мать помощницы сенатора Совета Федерации. В СК полагали, что мошенники убедили 77-летнюю женщину покинуть дом, лишили её возможности связаться с родственниками и склоняют к передаче денег. В ряде Telegram-каналов заявляли, что за её свободу требовали 2 миллиона рублей.

    СМИ пишут, что женщину обнаружили в отеле, куда ее обманом заставили приехать мошенники. «КП» сообщает, что она уже успела перевести злоумышленникам 1 млн рублей. По одной из версий, они убедили ее, что она помогает ловить преступников, по другой — ее запугали угрозами в адрес семьи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close