Мать помощницы российского сенатора нашли в Тверской области

Мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совета Федерации Андрея Шевченко, нашли на территории Тверской области. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом 21 апреля сообщается в Telegram-канале столичного СК.



«В скором времени она будет доставлена в следственное подразделение для установления всех обстоятельств совершенного в отношении неё преступления», — говорится в записи.



В столичной прокуратуре заявили, что контролируют расследование уголовного дела, возбуждённого по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве ради получения имущества.

