В Москве пропала мать помощницы сенатора Совфеда. Мошенники убедили пенсионерку уехать из города

В Москве исчезла мать помощницы сенатора Совета Федерации. Следственный комитет полагает, что пожилая женщина стала жертвой мошенников и находится за пределами столичного региона. За ее возвращение просят денег.



Как 20 апреля пишет MSK1.RU, речь идет о матери Елены Силкиной, которая является помощницей сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Информацию об этом изданию подтвердили в столичном СК. По данным следствия, мошенники убедили 77-летнюю женщину покинуть дом, лишили ее возможности связаться с родственниками и склоняют к передаче денег.

