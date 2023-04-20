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    В Москве пропала мать помощницы сенатора Совфеда. Мошенники убедили пенсионерку уехать из города

    1997
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    В Москве исчезла мать помощницы сенатора Совета Федерации. Следственный комитет полагает, что пожилая женщина стала жертвой мошенников и находится за пределами столичного региона. За ее возвращение просят денег.

    Как 20 апреля пишет MSK1.RU, речь идет о матери Елены Силкиной, которая является помощницей сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Информацию об этом изданию подтвердили в столичном СК. По данным следствия, мошенники убедили 77-летнюю женщину покинуть дом, лишили ее возможности связаться с родственниками и склоняют к передаче денег.

    Телеграм-канал Baza утверждает, что 16 апреля пенсионерка навещала дочь, благополучно уехала домой и пропала. Злоумышленники позвонили родственникам 18 апреля, требуя 2 миллиона рублей за ее свободу.

    По имеющейся у следствия информации, женщина может находиться за пределами Москвы. Ее ищут вместе с сотрудниками уголовного розыска.

    Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве с целью получения имущества.

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