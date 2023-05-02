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    Минобороны РФ сообщило, что из Судана эвакуировали более 200 человек

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    Более 200 человек эвакуировали из Судана четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом 2 мая сообщает Министерство обороны РФ.

    Отмечается, что по решению президента России из республики вывезли сотрудников российской дипломатической миссии, представителей Минобороны РФ и членов их семей, граждан России, стран СНГ и ряда иностранных государств, попросивших содействия в эвакуации из Судана.

    Источник РИА Новости в суданской столице Хартуме сообщил, что самолеты уже долетели до Каира и после дозаправки продолжили полет до Москвы.

    Конфликт в Судане начался 15 апреля. В Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). В СБР заявляли, что вооруженные силы без предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии отвечало, что СБР в последнее время часто действуют без координации с военными. Число погибших уже исчисляется сотнями. Из страны начали массово эвакуировать иностранцев.

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    СуданКонфликт в СуданеЭвакуации
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