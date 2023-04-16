Десятки жителей убиты, авиация наносит удары: что происходит в Судане

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования, которые созданы на базе ополченцев «Джанджавид», продолжает уносить жизни. Убиты десятки местных жителей, сотни пострадали, но россиян среди них нет.
Как пишет 14 апреля Al Jazeera, по меньшей мере 56 мирных жителей были убиты в ходе боевых действий и минимум 595 человек получили ранения по всей стране. Среди погибших — гражданин Индии.
Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших и погибших в Судане нет, заявил ТАСС в воскресенье посол России Андрей Черновол. Но посольство рекомендует российским гражданам оставаться дома или в тех местах, где их застали боевые действия, до их окончания.
Жители сообщают о тяжелых авиаударах истребителей по позициям военизированных формирований в Хартуме и её окрестностях. На многих улицах и в разных районах столицы продолжаются ожесточенные бои. Боевые действия распространяются и на другие части страны — приходят сообщения о столкновениях в городе Порт-Судан, в Кадарифе, Кесале и Кости.
Как сообщает РИА Новости, госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главами МИД Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвал конфликтующие стороны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий.
Как писала «Фонтанка», Силы быстрого реагирования обвиняют в эскалации суданскую армию, которая, по их словам, совершила «жестокое нападение», окружив одну из их баз и открыв огонь из тяжелых орудий. В ответ вооруженные силы страны обвиняют Силы быстрого реагирования в нападении на армейские посты и попытке штурма генштаба.