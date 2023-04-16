Десятки жителей убиты, авиация наносит удары: что происходит в Судане

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования, которые созданы на базе ополченцев «Джанджавид», продолжает уносить жизни. Убиты десятки местных жителей, сотни пострадали, но россиян среди них нет.

Как пишет 14 апреля Al Jazeera, по меньшей мере 56 мирных жителей были убиты в ходе боевых действий и минимум 595 человек получили ранения по всей стране. Среди погибших — гражданин Индии.

Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших и погибших в Судане нет, заявил ТАСС в воскресенье посол России Андрей Черновол. Но посольство рекомендует российским гражданам оставаться дома или в тех местах, где их застали боевые действия, до их окончания.