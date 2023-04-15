Аэропорт закрыт, на улицах стреляют. Что известно о столкновениях в Судане между армией и ополченцами

В столице Судана Хартуме и соседнем городе Мероэ столкнулись Вооруженные силы республики и Силы быстрого реагирования, созданные на базе ополченцев «Джанджавид» (с арабского «джинн на коне»), сообщает 15 апреля Reuters.



Столкновения привели к боям на улицах столицы, бои развернулись в районе Республиканского дворца, главного командования вооруженных сил, перестрелка слышна возле аэропорта и центрального рынка, стреляют вблизи военных баз Хартума.

Силы быстрого реагирования возлагают ответственность за происходящее на армию, которая, по их словам, совершила «жестокое нападение», окружив одну из их баз и открыв огонь из тяжелых орудий.