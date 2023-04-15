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    Аэропорт закрыт, на улицах стреляют. Что известно о столкновениях в Судане между армией и ополченцами

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    В столице Судана Хартуме и соседнем городе Мероэ столкнулись Вооруженные силы республики и Силы быстрого реагирования, созданные на базе ополченцев «Джанджавид» (с арабского «джинн на коне»), сообщает 15 апреля Reuters.

    Столкновения привели к боям на улицах столицы, бои развернулись в районе Республиканского дворца, главного командования вооруженных сил, перестрелка слышна возле аэропорта и центрального рынка, стреляют вблизи военных баз Хартума.

    Силы быстрого реагирования возлагают ответственность за происходящее на армию, которая, по их словам, совершила «жестокое нападение», окружив одну из их баз и открыв огонь из тяжелых орудий.

    В свою очередь, суданская армия обвинила Силы быстрого реагирования в нападении на армейские посты и попытке взять штурмом штаб главного командования, пишет Al Jazeera. По словам издания, над разными кварталами столицы поднимается столбом дым.

    На фоне происходящего приостановил работу международный аэропорт Хартума.

    Российское посольство призывает российских граждан, находящихся в Судане, оставаться дома и сохранять спокойствие.

    Телефоны для экстренной связи с посольством: +249–11–268–8059, +249–90–219–3824.

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