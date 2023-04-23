Из Судана экстренно и массово эвакуируют иностранцев, ВОЗ подсчитает жертвы. Что происходит?

Столкновения в Судане привели к сотням погибших. Счет пострадавших идет на тысячи. Из страны начали массово эвакуировать иностранцев, некоторых останавливает только отсутствие гарантий безопасности. Об этом стало известно 23 апреля.

Конфликт в Судане начался несколько дней назад, 15 апреля. В воскресенье первый вывозной рейс из страны был организован Францией. В Джибути вывезли около 100 человек – не только французов, но британцев, немцев и швейцарцев, а также граждан Марокко и Эфиопии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные AFP.

Следом об эвакуации граждан из Судана начали заявлять и другие страны. В частности, Великобритания и США. Соединенные Штаты, как сообщает Al Arabiya, буквально за час эвакуировали посольство: людей вывозили вертолетами, а прикрытие осуществлял спецназ. Отмечается, что в Судане остались «тысячи граждан Америки», однако власти страны заявили, что эвакуировать остальных слишком опасно.

Операцию во вывозу людей глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра охарактеризовал как «очень сложную», сообщает Reuters. Информацию о проведении эвакуации подтверждали Минобороны и МИД Германии.

Посол Белоруссии в Египте, Алжире, Омане и Судане по совместительству Сергей Терентьев заявил, что дипмиссия поддерживает контакт со всему установленными гражданами страны. «Как только будут даны гарантии не на словах, а мы действительно будем видеть, что эвакуация осуществляется безопасно, в том числе другими странами, тогда можно будет принимать решение. В настоящее время строить прогнозы очень сложно», – заявил он в эфире телеканала СТВ (цитата по ТАСС). Посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что дипмиссия поддерживает контакт с россиянами. Некоторых пришлось в буквальном смысле спасать. «У нас находились люди примерно в шести-семи горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство», – заявил он РИА Новости.

Те граждане страны, которые находятся в относительно безопасных местах соблюдают рекомендации дипломатов. Ситуация осложняется тем, что к вечеру 23 апреля в Судане оказался почти полностью заблокирован интернет. Кроме того, в стране серьезные перебои со связью. Боестолкновения в Судане Столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) начались в Судане 15 апреля. Стороны обвиняют друг друга в нападении. Информация о происходящем крайне противоречива.

Воскресным днем в столице страны, городе Хартум, на старейшую тюрьму Кобер напала группа неизвестных. По данным телеканала Al-Hadath заключенным удалось совершить побег. Там же содержится свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и его союзники. Политзаключенные, по данным канала, на свободу выбраться не смогли. Среди заключенных есть убитые и раненные. Известно также, что несколько дней назад Кобер подвергся обстрелу. Тогда погибли пять человек.

Спецназ Судана заявил о том, что бывшего президента все же удалось вывезти из тюрьмы. Однако официальной информации по этому поводу нет. Конфликт в Судане фактически начался со свержения Омара аль-Башира в 2019 году. Он был отстранен в результате военного переворота. Тогда правящего с 1993 года президента признали виновным в отмывании полученных незаконным путем денег и хранении иностранной валюты. Минздрав Судана 23 апреля заявил о том, что в результате столкновений погибли 600 человек, передавало РИА Новости.