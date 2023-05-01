Перед подрывом ЛЭП под Гатчиной заметили «Шевроле». Полиция присматривается

Сотрудники уголовного розыска среди прочих мероприятий по розыску подрывников опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области присматриваются к хозяину чёрного «Шевроле».



Автомобиль был замечен у деревни Ковшово перед взрывом, который произошёл ночью 1 мая, пишет 47news. Известно, что владелец к этому населённому пункту отношения не имеет. Издание подчеркивает, что говорить о его причастности сейчас нельзя - полиция проверяют все возможные детали и версии.

Взрывчатка была заложена под опорой электролинии от ЛАЭС. Ещё один заряд со взрывателем на другой опоре обезвредили в понедельник утром. Случившееся квалифицировали как диверсию и незаконный оборот взрывных устройств. Уголовное дело находится в производстве УФСБ.

