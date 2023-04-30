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    Призера Олимпиады из Петербурга, задержанную по делу о наркоторговле, отпустили под залог

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    Медалистка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова, которую задержали в штате Гоа по обвинению в торговле наркотиками, выпущена под залог. Об этом 30 апреля ТАСС сообщили в генконсульстве России в Мумбаи.

    Экс-спортсменка отпущена решением суда города Мапусы еще 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается. При этом в диппредставительстве заявили, что Варганова пока не намерена выходить на связь с официальными российскими властями.

    Об аресте Варгановой стало известно 29 апреля. Вместе с ней под стражей оказались еще один россиянин и гражданин Индии. Российское консульство заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего.

    Светлана Варганова родилась в Ленинграде 19 ноября 1964 года. Окончила университет имени П. Ф. Лесгафта. На ее счету серебро Олимпиады-1980 на 200 м брассом, золото и бронза чемпионата мира-1982 (200 м брассом, эстафета 4х100 м).

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