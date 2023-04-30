Призера Олимпиады из Петербурга, задержанную по делу о наркоторговле, отпустили под залог

Медалистка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова, которую задержали в штате Гоа по обвинению в торговле наркотиками, выпущена под залог. Об этом 30 апреля ТАСС сообщили в генконсульстве России в Мумбаи.



Экс-спортсменка отпущена решением суда города Мапусы еще 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается. При этом в диппредставительстве заявили, что Варганова пока не намерена выходить на связь с официальными российскими властями.



Об аресте Варгановой стало известно 29 апреля. Вместе с ней под стражей оказались еще один россиянин и гражданин Индии. Российское консульство заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего.

