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    Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа. Среди них — призер Олимпиады из Петербурга

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    Российское консульство в Мумбаи выясняет обстоятельства ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками. Об этом 30 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

    На данный момент известно, что ни задержанные, ни их родственники в генконсульство не обращались. Однако дипломаты со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа и ожидают от них сведений о ситуации.

    ТАСС уточняет, что по делу о торговле наркотиками были задержаны двое россиян. Среди них, как сообщали ранее индийские СМИ, серебряная медалистка Олимпийских игр 1980 года в Москве, пловчиха Светлана Варганова и бывший полицейский. Спортсменка, согласно полицейскому отчету, проживала в Индии на протяжении последних лет и занималась продажей наркотиков иностранным гражданам.

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