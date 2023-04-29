Призера Олимпиады из Петербурга арестовали в Индии за продажу наркотиков

Серебряная медалистка Олимпийских игр 1980 года в Москве, пловчиха Светлана Варганова была арестована в индийском Гоа. Как сообщает The Indian Express 29 апреля, ее обвиняют в торговле наркотиками.



По данным издания, Бюро по контролю наркотиков арестовало троих человек на Гоа, среди которых двое россиян: Варганова и бывший полицейский, чье имя не раскрывается. У них обнаружили наркотические вещества и деньги в различных валютах, полученные от продажи наркотиков.

Сообщается, что операция по задержанию преступников длилась около двух недель. Варганова, согласно полицейскому отчету, проживала в Индии на протяжении последних лет и занималась продажей наркотиков иностранным гражданам.