Призера Олимпиады из Петербурга арестовали в Индии за продажу наркотиков

Серебряная медалистка Олимпийских игр 1980 года в Москве, пловчиха Светлана Варганова была арестована в индийском Гоа. Как сообщает The Indian Express 29 апреля, ее обвиняют в торговле наркотиками.
По данным издания, Бюро по контролю наркотиков арестовало троих человек на Гоа, среди которых двое россиян: Варганова и бывший полицейский, чье имя не раскрывается. У них обнаружили наркотические вещества и деньги в различных валютах, полученные от продажи наркотиков.
Сообщается, что операция по задержанию преступников длилась около двух недель. Варганова, согласно полицейскому отчету, проживала в Индии на протяжении последних лет и занималась продажей наркотиков иностранным гражданам.
Светлана Варганова — родилась в Ленинграде 19 ноября 1964 года. Закончила университет имени П. Ф. Лесгафта. На ее счету серебро Олимпиады-1980 на 200 метрах брассом, золото и бронза чемпионата мира-1982 (200 м брассом, эстафета 4х100 м).