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    В Госдепе неофициально обвинили Россию в нарушении суверенитета Италии из-за побега сына Усса

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    Представитель Госдепа США в беседе с Corriere della Sera заявил, что «разочарован» побегом сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса из-под домашнего ареста в Италии. Фамилия собеседника издания не раскрывается.

    «Мы должны сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию в более широком плане: это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Не хочу слишком много комментировать, учитывая, что итальянцы всё еще проводят расследование и, надеюсь, оценивают все доступные средства в ответ на то, что произошло», — сказал он.

    По словам представителя госдепартамента, в США воодушевлены заморозкой активов сына Усса в Италии и предложением внести его в список санкций ЕС.

    Весной 2023 года бизнесмен и сын Александра Усса Артем сбежал из-под домашнего ареста в Италии в Россию. Это произошло после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.

    20 апреля Александр Усс подал в отставку. Он заявил, что продолжит работу на федеральном уровне.

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    Гость30 Апр 2023 в 17:24
    Позор Западу!
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