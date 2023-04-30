В Госдепе неофициально обвинили Россию в нарушении суверенитета Италии из-за побега сына Усса

«Мы должны сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию в более широком плане: это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Не хочу слишком много комментировать, учитывая, что итальянцы всё еще проводят расследование и, надеюсь, оценивают все доступные средства в ответ на то, что произошло», — сказал он.

Представитель Госдепа США в беседе с Corriere della Sera заявил, что «разочарован» побегом сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса из-под домашнего ареста в Италии. Фамилия собеседника издания не раскрывается.

По словам представителя госдепартамента, в США воодушевлены заморозкой активов сына Усса в Италии и предложением внести его в список санкций ЕС.

