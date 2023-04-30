    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    4 м/с, южн

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    Нападающий Никита Гусев официально ушел из СКА

    646
    обсудить

    Нападающий хоккейного клуба СКА официально покинул команду. Как заявил 30 апреля главный тренер Роман Ротенберг, стороны договорились о расторжении контракта.

    «Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте – в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента», – подчеркнул Роман Ротенберг, пожелав игроку успешного продолжения карьеры.

    Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».

    Напомним, в итоге СКА проиграл в серии ЦСКА со счетом 2–4. В сезоне‑2022/23 Гусев провел за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 49 очков (23 гола и 26 результативных передач), в 13 играх плей‑офф записал в актив 12 очков (5+7).

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close