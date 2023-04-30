Нападающий Никита Гусев официально ушел из СКА

Нападающий хоккейного клуба СКА официально покинул команду. Как заявил 30 апреля главный тренер Роман Ротенберг, стороны договорились о расторжении контракта.
«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте – в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента», – подчеркнул Роман Ротенберг, пожелав игроку успешного продолжения карьеры.
Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».
Напомним, в итоге СКА проиграл в серии ЦСКА со счетом 2–4. В сезоне‑2022/23 Гусев провел за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 49 очков (23 гола и 26 результативных передач), в 13 играх плей‑офф записал в актив 12 очков (5+7).