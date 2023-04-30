Против депрессии и упадка сил: какие витамины нужны весной для хорошего настроения

Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи рассказывают о том, какие витамины нужно принимать для хорошего настроения, особенно в межсезонье — весной. Наша коллега из Новосибирска, медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко узнала у специалистов, какие микроэлементы могут облегчить симптомы депрессии, а какие помогут при частой смене настроения.
Почему важно принимать витамины весной
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— Существует так называемая зимняя депрессия, когда очень мало солнечного света, то есть вариант сезонных депрессий. Лечат солнечным светом, лампами дневного освещения, антидепрессантами.
К тому же, добавляет врач, в весенне-зимний период организм истощен, как правило, бывают авитаминозы, развивается астенический синдром. Если он тянется долго, то трансформируется в депрессивное состояние, требующее помощи специалиста.
— Чтобы облегчить такое состояние весной, надо побеспокоиться о насыщении организма витаминами. Это могут быть поливитамины, обычный шиповник, который заваривается в термосе, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и все те мероприятия, которые укрепляют здоровье и профилактируют развитие такого состояния, — советует Ольга Шубина.
Также она рекомендует для профилактики астенического синдрома витамины с нейротропным действием — это, как правило, вся группа витаминов В (В1, В6, В13). Они улучшают общее состояние, ментальные и когнитивные функции, неплохо виляют на состояние костно-мышечной системы, на электрическую проводимость нервных стволов.
Какие витамины улучшат настроение
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко отмечает, что витамины играют важную роль в поддержании хорошего здоровья, включая психическое здоровье и настроение.
— Одним из самых известных витаминов для настроения является витамин B12. Он необходим для производства нейротрансмиттеров, включая серотонин и дофамин, которые участвуют в регуляции настроения. Низкий уровень витамина B12 связан с повышенным риском депрессии и других расстройств настроения. Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба и молочные продукты, но его также можно получить с помощью пищевых добавок.
Еще один витамин, который может улучшить настроение, добавляет врач, это витамин D:
— Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском депрессии и других расстройств настроения. Витамин D можно получить под воздействием солнечного света или из диетических источников, таких как жирная рыба, яичные желтки и обогащенные продукты питания. Существуют также добавки витамина D.
Главный эндокринолог Новосибирской области, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной больницы Олеся Шабельникова добавляет, что его можно получить, добавив в свой рацион морепродукты, молоко, сыр. По ее словам, с его помощью улучшается кальциево-фосфорный обмен, укрепляется костная ткань и повышается иммунитет.
Следующий важный витамин, который может помочь улучшить настроение, — С. По словам Ольги Филоненко, это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме:
— Низкий уровень витамина С связан с повышенным риском депрессии, а некоторые исследования показали, что прием витамина С может помочь облегчить симптомы депрессии и тревоги.
Также важен витамин Е. Это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и защищает от окислительного стресса.
— В свою очередь цинк устраняет некоторые негативные последствия стресса и улучшает настроение. Много цинка содержится в моркови, говядине, печени, морепродуктах. Для лучшего усвоения цинка организмом необходимы витамины А и В6, — уверяет Олеся Шабельникова.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская добавляет, что калий отвечает за передачу нервных сигналов:
— Его недостаток связывают с тревогой, повышенной эмоциональностью и частой сменой настроения.
Ольга Филоненко напоминает, что важно проконсультироваться с медицинским работником перед началом приема новых добавок и убедиться, получаете ли вы эти витамины через сбалансированное и здоровое питание.