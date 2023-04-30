    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, южн

    758мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.51eur88.37

    Против депрессии и упадка сил: какие витамины нужны весной для хорошего настроения

    Врачи рассказали, почему важно иметь хороший запас магния, витаминов B и D

    2330
    обсудить
    Весной люди часто чувствуют упадок сил. Помогут ли витамины и какие?
    Весной люди часто чувствуют упадок сил. Помогут ли витамины и какие?Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи рассказывают о том, какие витамины нужно принимать для хорошего настроения, особенно в межсезонье — весной. Наша коллега из Новосибирска, медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко узнала у специалистов, какие микроэлементы могут облегчить симптомы депрессии, а какие помогут при частой смене настроения.

    Почему важно принимать витамины весной

    Врач-психотерапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ольга Шубина отмечает, что эмоциональное состояние зависит от погоды, времени года, особенно у метеозависимых людей:

    — Существует так называемая зимняя депрессия, когда очень мало солнечного света, то есть вариант сезонных депрессий. Лечат солнечным светом, лампами дневного освещения, антидепрессантами.

    К тому же, добавляет врач, в весенне-зимний период организм истощен, как правило, бывают авитаминозы, развивается астенический синдром. Если он тянется долго, то трансформируется в депрессивное состояние, требующее помощи специалиста.

    — Чтобы облегчить такое состояние весной, надо побеспокоиться о насыщении организма витаминами. Это могут быть поливитамины, обычный шиповник, который заваривается в термосе, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и все те мероприятия, которые укрепляют здоровье и профилактируют развитие такого состояния, — советует Ольга Шубина.

    Также она рекомендует для профилактики астенического синдрома витамины с нейротропным действием — это, как правило, вся группа витаминов В (В1, В6, В13). Они улучшают общее состояние, ментальные и когнитивные функции, неплохо виляют на состояние костно-мышечной системы, на электрическую проводимость нервных стволов.

    Какие витамины улучшат настроение

    Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко отмечает, что витамины играют важную роль в поддержании хорошего здоровья, включая психическое здоровье и настроение.

    — Одним из самых известных витаминов для настроения является витамин B12. Он необходим для производства нейротрансмиттеров, включая серотонин и дофамин, которые участвуют в регуляции настроения. Низкий уровень витамина B12 связан с повышенным риском депрессии и других расстройств настроения. Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба и молочные продукты, но его также можно получить с помощью пищевых добавок.

    Еще один витамин, который может улучшить настроение, добавляет врач, это витамин D:

    — Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском депрессии и других расстройств настроения. Витамин D можно получить под воздействием солнечного света или из диетических источников, таких как жирная рыба, яичные желтки и обогащенные продукты питания. Существуют также добавки витамина D.

    Главный эндокринолог Новосибирской области, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной больницы Олеся Шабельникова добавляет, что его можно получить, добавив в свой рацион морепродукты, молоко, сыр. По ее словам, с его помощью улучшается кальциево-фосфорный обмен, укрепляется костная ткань и повышается иммунитет.

    Юрий Орлов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Следующий важный витамин, который может помочь улучшить настроение, — С. По словам Ольги Филоненко, это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме:

    — Низкий уровень витамина С связан с повышенным риском депрессии, а некоторые исследования показали, что прием витамина С может помочь облегчить симптомы депрессии и тревоги.

    Также важен витамин Е. Это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и защищает от окислительного стресса.

    — В свою очередь цинк устраняет некоторые негативные последствия стресса и улучшает настроение. Много цинка содержится в моркови, говядине, печени, морепродуктах. Для лучшего усвоения цинка организмом необходимы витамины А и В6, — уверяет Олеся Шабельникова.

    Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская добавляет, что калий отвечает за передачу нервных сигналов:

    — Его недостаток связывают с тревогой, повышенной эмоциональностью и частой сменой настроения.

    Ольга Филоненко напоминает, что важно проконсультироваться с медицинским работником перед началом приема новых добавок и убедиться, получаете ли вы эти витамины через сбалансированное и здоровое питание.

    Весной люди часто чувствуют упадок сил. Помогут ли витамины и какие?
    Весной люди часто чувствуют упадок сил. Помогут ли витамины и какие?Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы
    Юрий Орлов / Городские порталы

    По теме

    ВитаминыВрачиДепрессияТревогаНастроение
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close