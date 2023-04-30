Против депрессии и упадка сил: какие витамины нужны весной для хорошего настроения

Весной люди часто чувствуют упадок сил. Помогут ли витамины и какие? Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи рассказывают о том, какие витамины нужно принимать для хорошего настроения, особенно в межсезонье — весной. Наша коллега из Новосибирска, медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко узнала у специалистов, какие микроэлементы могут облегчить симптомы депрессии, а какие помогут при частой смене настроения.



Почему важно принимать витамины весной Врач-психотерапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ольга Шубина отмечает, что эмоциональное состояние зависит от погоды, времени года, особенно у метеозависимых людей:

— Существует так называемая зимняя депрессия, когда очень мало солнечного света, то есть вариант сезонных депрессий. Лечат солнечным светом, лампами дневного освещения, антидепрессантами. К тому же, добавляет врач, в весенне-зимний период организм истощен, как правило, бывают авитаминозы, развивается астенический синдром. Если он тянется долго, то трансформируется в депрессивное состояние, требующее помощи специалиста.

— Чтобы облегчить такое состояние весной, надо побеспокоиться о насыщении организма витаминами. Это могут быть поливитамины, обычный шиповник, который заваривается в термосе, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и все те мероприятия, которые укрепляют здоровье и профилактируют развитие такого состояния, — советует Ольга Шубина. Также она рекомендует для профилактики астенического синдрома витамины с нейротропным действием — это, как правило, вся группа витаминов В (В1, В6, В13). Они улучшают общее состояние, ментальные и когнитивные функции, неплохо виляют на состояние костно-мышечной системы, на электрическую проводимость нервных стволов.

Какие витамины улучшат настроение Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко отмечает, что витамины играют важную роль в поддержании хорошего здоровья, включая психическое здоровье и настроение. — Одним из самых известных витаминов для настроения является витамин B12. Он необходим для производства нейротрансмиттеров, включая серотонин и дофамин, которые участвуют в регуляции настроения. Низкий уровень витамина B12 связан с повышенным риском депрессии и других расстройств настроения. Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба и молочные продукты, но его также можно получить с помощью пищевых добавок.

Еще один витамин, который может улучшить настроение, добавляет врач, это витамин D: — Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском депрессии и других расстройств настроения. Витамин D можно получить под воздействием солнечного света или из диетических источников, таких как жирная рыба, яичные желтки и обогащенные продукты питания. Существуют также добавки витамина D. Главный эндокринолог Новосибирской области, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной больницы Олеся Шабельникова добавляет, что его можно получить, добавив в свой рацион морепродукты, молоко, сыр. По ее словам, с его помощью улучшается кальциево-фосфорный обмен, укрепляется костная ткань и повышается иммунитет.

Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Следующий важный витамин, который может помочь улучшить настроение, — С. По словам Ольги Филоненко, это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме: — Низкий уровень витамина С связан с повышенным риском депрессии, а некоторые исследования показали, что прием витамина С может помочь облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Также важен витамин Е. Это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и защищает от окислительного стресса. — В свою очередь цинк устраняет некоторые негативные последствия стресса и улучшает настроение. Много цинка содержится в моркови, говядине, печени, морепродуктах. Для лучшего усвоения цинка организмом необходимы витамины А и В6, — уверяет Олеся Шабельникова.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская добавляет, что калий отвечает за передачу нервных сигналов: — Его недостаток связывают с тревогой, повышенной эмоциональностью и частой сменой настроения. Ольга Филоненко напоминает, что важно проконсультироваться с медицинским работником перед началом приема новых добавок и убедиться, получаете ли вы эти витамины через сбалансированное и здоровое питание.