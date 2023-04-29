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    В Петербурге будет прохладно и мокро

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    Метеорологические условия в Петербурге в субботу, 29 апреля, сформирует тыловая часть, холодная часть циклона. Ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом. Об этом 29 апреля рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    «Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется на 1–2° ниже климатической нормы», — написал он.

    Температура воздуха от 9 до 11 градусов тепла. Ветер западный и порывистый, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    В воскресенье, 30 апреля, тоже ожидаются кратковременные дожди и от 10 до 12 градусов тепла.

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