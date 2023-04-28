Ремонт дороги перекроет Индустриальный проспект и ограничит Московское шоссе

С 30 апреля по 3 мая в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения в 13 районах. В том числе изменится схема движения транспорта на Московском шоссе, Индустриальном проспекте, улице Марата, сообщает 28 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Центральный район С 30 апреля по 13 июля ограничат проезд по четной стороне улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и перекроют по нечетной у дома 5 по Звенигородской улице. Там будут прокладывать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 20:00 30 апреля до 20:00 1 мая из-за ремонта дороги закрывается движение по Индустриальному проспекту от шоссе Революции до КАД. Объезжать предполагается по Шафировскому и Пискаревскому проспекту и КАД. Напомним, что до 4 июня также ограничено движение по развязке на пересечении Шафировского и Индустриального проспектов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район С 1 по 7 мая дорожный ремонт ограничит движение по Московскому шоссе в Шушарах от развязки трассы М-11 «Нева» до административной границы города.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Адмиралтейский район С 1 по 31 мая ограничат проезд по улице Декабристов от Английского проспекта до набережной реки Пряжки. Там с середины февраля прокладывают электрокабель. Завершиться работы должны как раз в последний день мая.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 30 апреля по 26 мая для строительства газопровода перекроют участок улицы Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта. Объезд предусмотрен по Удельному проспекту, Олонецкой улице и Костромскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 30 апреля по 29 мая для прокладки электрокабеля ограничат движение по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 3 по 23 мая в связи ограничат проезд напротив дома 68 по Полюстровскому проспекту. Там будут обустраивать въезд-выезд.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 2 по 6 мая для прокладки газопровода у дома 7а по Михайловскому переулку закроют сквозное движение по Михайловскому переулку от улицы Швецова до Балтийской улицы. Объехать можно будет по улице Маршала Говорова и Балтийской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район С 30 апреля по 8 июня в Петро-Славянке закроют движение по Сосновой улице от Красноармейской улицы до Вокзальной улицы, включая перекресток с Ижорской улицей, и ограничат — по Вокзальной улице у Сосновой улицы. Там стартует пятый этап прокладки канализации. Объезд предусмотрен по улице Третьей Пятилетки, Комсомольской и Вокзальной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Там же С 30 апреля по 25 сентября из-за работ по прокладке канализации ограничат проезд по Совхозному проспекту от Клубной улицы до конца проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Курортный район В Сестрорецке из-за ремонта дороги на улице Мосина перекроют движение на двух участках: с 1 по 14 мая — по улице Мосина в направлении от Приморского шоссе к 3-й Поперечной улице,

с 1 по 16 мая — по Разливному переулку от улицы Мосина до конца переулка. Объезд предусмотрен по маршруту: Приморское шоссе, улица Новая Слобода, Тарховская улица, Тарховский проспект, Жуков переулок, Советский проспект, 3-я Поперечная улица, улица Токарева, Дубковское шоссе, улица Воскова, переулок Свободы, 2-я Тарховская улица, 3-я Тарховская улица, Разливная набережная.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 2 по 5 мая для строительства газопровода ограничат движение транспорта у дома 40 улице Грибакиных.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 1 мая по 1 октября ограничат проезд по улице Профессора Качалова (вдоль дома 1 по Хрустальной улице) и вдоль дома 1 по Хрустальной улице. Дорогу там сузит пешеходная галерея.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район С 3 мая по 15 октября, также из-за размещения пешеходной галереи, будет ограничено движение у дома 1 по улице Воскова от Большой Пушкарской улицы до Маркитанского переулка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петродворцовый район С 2 по 3 мая ограничат движение по проезду без названия в городе Петергофе от Парковой улицы до детского дома-интерната. Там будут прокладывать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район В Лисьем Носу водителей потеснят для прокладки инженерных сетей. С 2 по 11 мая перекроют Кольцевую улицу от Парковой улицы до Пограничной улицы. Объехать можно будет по Пограничной улице, улице Морские Дубки, Парковой улице и улице Электропередач.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



