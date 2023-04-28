В Минэнерго рассказали, рассматривается ли вопрос продажи активов «Фортума» и «Юнипро»

Сейчас не рассматривается вопрос о продаже активов «Фортума» и «Юнипро», которые передали Росимуществу во временное управление. Об этом 28 апреля заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



Он пояснил, что вопросы о собственности и продаже не предусмотрены указом президента, сообщает ТАСС. Также Шульгинов сообщил, что в Минэнерго пока не знают, кто будет управлять активами.

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 26 апреля. В нем говорится об ответном временном изъятии иностранных активов, начиная с доли германской компании Uniper в «Юнипро» (83,73 %) и двух пакетов ценных бумаг в финской Fortum (69,8807 % «Фортум Раша» и 28,3488 % «Фортум Холдинг»).